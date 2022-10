Nakon što je otkrila strast prema pjevanju i nastupima na pozornici, Jessie J je nastavila studirati prije nego što je potpisala ugovor s Gut Recordsom i sklopila ugovor sa Sony Musicom o pisanju pjesama. Naime, Jessie J prvi put je stekla slavu u glazbenoj industriji kada je izbacila svoj prvi singl "Do It Like A Dude" 2010., koji joj je kasnije te godine donio nagradu Critics Choice. Zatim je producirala svoj debitantski studijski album "Who You Are" 2011. s hit singlovima kao što su "Price Tag", "Nobody’s Perfect" i "Who’s Laughing Now".