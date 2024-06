Kandidat treće sezone sociološkog eksperimenta 'Braka na prvu' Stefan Modrić daljnji je rod hrvatskog reprezentativca i nogometaša Luke Modrića, a za RTL.hr je otkrio gdje je i s kim navijao za 'Vatrene' i koja su njegova očekivanja za daljnje utakmice.

"Što se tiče utakmice, s obzirom na to da su naše prve utakmice, na velikim natjecanjima, uvijek lošije odigrane – ne gubim nadu. Iako, nadao sam se i subotu do samog kraja da ćemo pobijediti, no odigrali smo loše. Nismo bili dovoljno agresivni niti konkretni, radili smo greške, iako smo svejedno imali dobre šanse - to mi ulijeva nadu da ćemo u današnjoj utakmici zbog naše kvalitete, realizirat prilike i pokupiti bodove koji nam trebaju da bi prošli dalje", komentirao je Stefan, a dao je prognozu za utakmicu protiv Albanije.

Foto: Privatni album

"Prognoziram pobjedu s barem dva gola razlike, no na kraju krajeva nije ni bitno. Bitno je samo da se pobijedi i uzme tri boda jer ako ne pobijedimo šanse su nam ekstra male", rekao je za RTL.hr Stefan, koji će utakmicu gledati u ženskom društvu.

"Inače, imam svoju ekipu s kojom pratim sportske događaje kao što su utakmice, samo se nismo uspjeli sastati u ovoj početnoj fazi...", rekao je i otkrio što poručuje našim 'Vatrenima'.

"Bez cenzure, poručio bih im da se prestanu zezati i izrokaju utakmice do kraja, a malo ljepše rečeno, poručio bih im da nastave vjerovati u sebe i budu puni samopouzdanja te da, počevši od prve minute, promijene sklop u glavi i idu samo jako na pobjedu", poručuje Stefan.

