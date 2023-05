Pjevač Jasmin Stavros preminuo je od teške bolesti u KBC-u Rebro, njegova borba s karcinomom kostiju je presudila. Naime, Jasmin je tešku dijagnozu dobio prije nekoliko tjedana kada je zbog bolova u leđima otišao u bolnicu, a otad je bio na bolničkom liječenju.

Uz njega je cijelo vrijeme bila supruga Žarka Stavros, koju je oženio davne 1976. godine. Jednom je prilikom Stavros priznao da se njezini roditelji nisu slagali s time da se Žarka upusti u životnu avanturu s njim.

'Njezini me roditelji nisu željeli za zeta'

Naime, na nagovor preminulog Rajka Dujmića, Stavros se ostavio bubnjarskih palica te je promijenio ime. Tako je Milo Vasić krajem osamdesetih godina prošlog stoljeća postao Jasmin Stavros.

U to je vrijeme glazbenik otišao u SAD gdje se zadržao dvije godine i završio privatnu jazz akademiju Stanley Spector. S obzirom na to da je bio jedan od najboljih studenata, dobio je zelenu kartu za boravak u SAD-u, a preko bare su mu pozvali cijelu obitelj. Ipak, srce ga je vuklo u domovinu, stoga je karijeru nastavio u Lijepoj Našoj.

Uz glazbenu karijeru, Stavros je muku mučio i na ljubavnom planu. Glazbenikov početak ljubavne priče sa suprugom Žarkom nije bio pretjerano lagan.

"Njezini me roditelji uopće nisu željeli za zeta. Bila je kao anđeo, svetica, a ja čovjek koji je dotaknuo dno života, živio razvratno do bola dok nisam nju upoznao", iskreno je priznao Stavros.

'Moja žena je imala dosta razumijevanja i podrške'

Ipak, zbog nje se promijenio, ali i odrekao poroka. "Tražio sam dopuštenje od njezina pokojnog oca mogu li se dopisivati s njom, ali nije me prepoznao. Za Rusiju sam se, naime, morao ošišati. Rekao je da nema vremena razgovarati jer radi.

Požalio sam se Žarki da joj otac neće sa mnom pričati a ja za tjedan dana moram u Rusiju na šest mjeseci. Zato smo se na brzinu vjenčali jedan četvrtak i skupa otišli u Rusiju", rekao je svojedobno pjevač 24 sata.

Naime, Jasmin i Žarka prije dijagnoze pjevača živjeli su nedaleko od Jastrebarskog, a u braku su bili više od 40 godina. Zajedno su dobili dvoje djece, sinove Milu i Krešimira.

"Moja žena je imala dosta razumijevanja i podrške, bila je tolerantna. Nije lako biti žena nekoga tko se bavi ovakvim poslom kao i ja. Bila je ta koja je povukla ravnotežu mira, ljubavi i ona me u puno situacija govorila kako da se postavim i ja sam bio đak koji sluša, tu je i obostrano razumijevanje i podrška.

Onako kako smo živjeli u ovo doba pandemije je čisti dokaz da se razumijemo i da sad trebamo najviše jedan drugom u životu. Kad smo imali krize i razmirice odlazili smo kod duhovnika na razgovore i to nam je pomoglo", rekao je glazbenik prošle godine za Dnevno.hr.

Stavros je bio veliki vjernik

Naime, pjevač nije krio da ga Bog i vjera spašaju od problema s kojima se borio. Jasminu vjera puno znači u životu i često je to znao posebno isticati:

"Puno stvari mi se dogodilo u životu baš uz tu krunicu. Žena i ja smo bili na moru, u našoj kući, svaki dan smo molili krunicu milosrdnog Isusa i u tri sata smo odlazili do jedne kapelice gdje je bio jedan ogromni teren. Kao da je to bila Božja providnost, mi smo to našli, kupili, uredili, doveli u kulturu, napravili sebi kuću. Ta krunica bila je povezana s tom kućom, koja nam danas deset puta više znači nego kuća kraj mora."

Iza Stavrosa bila je i borba s ovisnošću, u kojoj mu je pomogla supruga Žarka.

"Upao sam u loše društvo, nisam ja toga tada bio ni svjestan. Ma nisu to bili neki veliki poroci. To sam ja sve probao iz znatiželje, ali nisu meni trebale ni bolnice ni komune da se izliječim od ovisnosti", ispričao je svojedobno za Slobodnu Dalmaciju.

Tada je zaželio upoznati nekoga s kim će provesti život i pojavila se supruga Žarka, s kojom se koju godinu kasnije i vjenčao, a kako kaže, najbitnije je bilo da su živjeli u predbračnoj čistoći.

Nažalost, ni tu njegovim problemima nije bio kraj. Jasminov sin Krešo boluje od hidrocefalusa, a pjevač se tada prisjetio kako su prošli kroz taj dio pakla.

"Hvala Bogu, zahvaljujući dvama doktorima s Rebra, na mom su sinu napravili jedan eksperiment. Ima sad jednu pumpu koja mu regulira vodu u mozgu. Probili su mu dio glave nekako gdje sad taj likvor sam od sebe odlazi. Tako da, Bogu hvala, sad je sve u redu. Stvarno smo se napatili i žena, i ja, i on sve ove godine. Više ne znam koliko je imao operacija na glavi, ne želim to ni spominjati", rekao je tada Stavros.