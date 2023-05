Nakon teške bolesti preminuo je Jasmin Stavros. Preminuo je u dobi od 68 godina u klinici za plućne bolesti Jordanovac, potvrdio je njegov menadžer Ljubo Šeperić te liječnici KBC-a

Stavros je tijekom karijere nizao hit za hitom, a zanimljivo je da mu je najveći financijski uspjeh donijela pjesma Đuli, koju je snimio s Danijelom. S tom je pjesmom potonji nastupio na Euroviziji 1983. godine.

'Đuli je bila čista slučajnost, dugo godina bio sam studijski bubnjar, i došao sam iz New Yorka u Zagreb, trebao sam snimiti ploču Mati Kovaču, no prije toga mi je pokojni Mato Došen rekao da ćemo prije snimiti jednu pjesmu. Svirali smo Đuli, Došen je rekao da je to pjesma za Jugoviziju i za Danijela Popovića.

Na brzinu smo je snimili, ja sam je snimio u četiri minute. Pitao me Došen hoću li da mi plati u kešu ili da mi da postotak. Ja sam oduvijek radio na postotak i dobio sam jedan posto od jedan posto, to je 0,01 posto. Nakon tri mjeseca došao sam na banku i tamo mi žena kaže da je došlo do neke greške, naime dobio sam 70 tisuća maraka', prisjetio se za Happy FM.