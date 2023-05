Kad je upoznao Žarku i zaljubio se, bio je spreman promijeniti život, no njeni roditelji nisu bili baš oduševljeni kćerinim izborom. "Njezini me roditelji uopće nisu željeli za zeta. Bila je kao anđeo, svetica, a ja čovjek koji je dotaknuo dno života, živio razvratno do bola dok nisam nju upoznao", iskreno je priznao Stavros. Svoju Žarku je, usprkos tome što njeni roditelji nisu dali svoj blagoslov, ipak oženio i to, kako je govorio, na brzinu.