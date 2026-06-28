Starija od njega 10 godina, sada zapalila društvene zbog dijamanta: Mlađi Beckam nešto sprema?

Djevojka Cruza Beckhama, Jackie Apostel potaknula je glasine o zarukama nakon što je na Instagramu objavila niz fotografija na kojima se vidi kako na prstenjaku lijeve ruke nosi dijamantni prsten.

Na jednoj od fotografija, 21-godišnji glazbenik ljubi 30-godišnju kantautoricu u obraz. Par je, odjeven u navijačku opremu brazilske reprezentacije, pratio utakmicu Brazila i Škotske na Svjetskom prvenstvu.

Glazbena producentica uz fotografije je napisala: "Jaaaako smo sretni što smo ovdje."

Foto: Martin Rickett, PA Images/Alamy/Profimedia

Dvogodišnja veza

Cruz Beckham i Jackie Apostel prvi su put viđeni zajedno u lipnju 2024. godine, a svoju su vezu službeno potvrdili na Instagramu u listopadu iste godine.

"Volim te", napisao je tada glazbenik uz fotografiju svoje djevojke s rođendanskom tortom.

Par je početkom mjeseca proslavio i drugu godišnjicu veze, a oboje su na društvenim mrežama podijelili emotivne objave.

"Jackie, prošle su dvije godine, volim te više nego ikad. Sretna godišnjica, ljubavi moja. Zauvijek sam zahvalan što te imam. Činiš me najboljom verzijom mene samoga", napisao je Cruz 10. lipnja.

Uz poruku je objavio fotografije na kojima svira gitaru svojoj djevojci, njezinu fotografiju iz djetinjstva te zajedničke trenutke s koncerta.

Jackie je tim povodom napisala: "Dvije godine ljubavi prema mojoj najdražoj osobi!", uz niz fotografija sa snimanja koje je fotografirala Cruzova rođakinja Libby Adams.

Razlika od 10 godina

U listopadu je Jackie stala u obranu njihove desetogodišnje razlike u godinama nakon što su ih korisnici društvenih mreža kritizirali.

"Zašto 29-godišnjakinja izlazi s 20-godišnjakom? To je jednostavno čudno", napisao je jedan korisnik.

Jackie je odgovorila nabrajajući kvalitete svog partnera: "Zato što je ljubazan, duhovit, pametan, brižan, ambiciozan, zreo, talentiran, odan i, uz sve to, jako zgodan."

Foto: Cyril Pecquenard/Sipa Press/Profimedia

Mnogi pratitelji stali su u obranu para.

"Mislim da je to prekrasno i želim vam svu sreću", napisao je jedan korisnik, dok je drugi poručio: "To nije čudno, to se zove ljubav i nikoga drugoga se ne tiče."

Jackie je tijekom ove godine pratila Cruza i njegov bend na europskom dijelu turneje te mu pružala podršku u glazbenoj karijeri.

Čini se da je osvojila i naklonost njegove majke Victorije Beckham (52), koja je ispod njezine objave za Valentinovo komentirala: "Volimo te."