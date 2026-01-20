Obožavatelji pronašli staru objavu Victorije Beckham o Nicoli Peltz: Jesu li one uzrok svađe?

Sin Victorije i Davida Beckhama, Brooklyn Beckham (26), nedavno je prekinuo višegodišnju šutnju i javno progovorio o sukobu između sebe, supruge Nicole i roditelja. U opširnoj objavi na društvenim mrežama poručio je da je „godinama šutio“ i pokušavao privatno riješiti obiteljske nesuglasice, no da je bio primoran reagirati nakon što su se, kako tvrdi, neistine o njemu i njegovoj supruzi nastavile pojavljivati u medijima. Naglasio je kako trenutačno ne želi pomirenje s obitelji te da se prvi put u životu otvoreno zauzima za sebe.

Foto: Profimedia

Brooklyn je pritom prozvao roditelje zbog, kako navodi, kontroliranja medijskog narativa o obitelji. Dodao je i kako vjeruje da će istina, unatoč svemu, na kraju izaći na vidjelo. Dok javnost pokušava dokučiti što je zapravo pokrenulo razdor, dio obožavatelja već dulje vrijeme nagađa da je ključ problema odnos između Victorije Beckham i Nicole Peltz.

Upravo je zato veliku pozornost izazvala Victorijina objava od 9. siječnja 2024., u kojoj je povodom Nicolina rođendana podijelila fotografiju njih dviju kako plešu na plaži te joj uputila iznimno srdačnu poruku, nazivajući je „najdražom snahom“ i „najboljom plesnom partnericom“. U objavi je kazala da ju voli. U usporedbi s tadašnjim odnosom, trenutačna dinamika još više otvara pitanja o nastanku sukoba.

Happy birthday @nicolaannepeltz… We love you so much!! Your love, kindness, talent and your ability to dance on sand in a major wedge!!😂 The best dance partner and loving daughter in law. We love you, have an amazing day!!!!! Xxxxxx pic.twitter.com/9cRK56bZlA — Victoria Beckham (@victoriabeckham) January 9, 2024

U svjetlu Brooklynove nedavne ispovijesti, ta je objava na društvenim mrežama izazvala niz komentara korisnika, od kojih su neki istaknuli kako im poruke ljubavi i trenutačne optužbe jednostavno „ne idu zajedno“, dok se drugi pitaju tko je u cijeloj priči bio iskren, a tko je, kako tvrde, samo glumio.