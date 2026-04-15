Život nakon kobnog filera: Stankica Stojanović progovorila o oporavku, novom početku i ljubavi

Poduzetnica i bivša reality zvijezda, Stankica Stojanović, koju je publika upoznala u trećoj sezoni popularnog showa ''Gospodin Savršeni'' prije nešto manje od dvije godine suočila se s ozbiljnim problemima uzrokovanim estetskim zahvatom. Fileri koji su joj aplicirani doveli su do komplikacija i vidljivih promjena na licu, što je pokrenulo dug i zahtjevan proces oporavka.

To iskustvo nije ostalo samo na fizičkoj razini. Uslijedili su mjeseci suočavanja s posljedicama, ali i promjena u načinu na koji gleda na svoje tijelo, odluke i povjerenje. U međuvremenu se povukla iz dijela javnog prostora i fokus preusmjerila na osobni razvoj i posao.

Gotovo dvije godine nakon bolnog iskustva s filerima - Stankica je odlučila otkriti detalje oporavka, što je iz tog iskustva naučila, gdje je danas poslovno i privatno te kako sada gleda na odnose, ljubav i povjerenje.

Nakon svega što ste prošli s filerima, kako se danas osjećate – ne samo fizički nego i psihički, i koliko je trajao taj proces oporavka?

Oporavak je imao dvije faze: fizičku, koja je bila bolna i konkretna, i psihičku, koja je bila mnogo zahtjevnija. Jer kada ti se naruši osjećaj sigurnosti u vlastito tijelo, to ne ostaje samo na licu, to utječe na način na koji razmišljaš, odlučuješ i funkcioniraš. Taj period me naučio jednoj stvari: nije najteže ono što ti se dogodi, nego kako to nosiš kada ostaneš sam sa sobom. Danas sam mirnija, ali ne zato što je sve prošlo, nego zato što sam kroz to naučila kako ostati stabilna kada stvari nisu pod kontrolom.

Koliko vas je to iskustvo promijenilo kao osobu i na koji način danas drugačije gledate na sebe i svoje tijelo?

Promijenilo me u smislu da sam postala opreznija kome vjerujem i kako donosim odluke, ali možda još važnije, prestala sam idealizirati i ljude i procese. Danas stvari gledam realnije, ne kroz strah, nego kroz iskustvo, i to je razlika koja te, htio ili ne, učini ozbiljnijim.

Javljaju li vam se žene koje su prošle slična iskustva i kakve poruke najčešće dobivate od njih?

Javljaju mi se žene koje su prošle slično i ono što je zajedničko svim tim porukama je tišina. To nisu javne priče, to su poruke koje dolaze kada se kamera ugasi, i tu shvatiš koliko toga postoji iza onoga što vidimo. Zato mislim da je važno govoriti odgovorno, ne zbog sebe, nego zbog onih koji još uvijek nemaju prostor to reći naglas.

Gdje je danas Stankica – kako biste opisali ovu fazu u kojoj se trenutačno nalazite?

Danas sam u fazi u kojoj biram mir, ali ne kao bijeg, nego kao svjestan izbor, i ne osjećam potrebu reagirati na sve niti se dokazivati. Više mi je važno da ono što radim ima smisao i kontinuitet nego da ima trenutačni efekt. Također sam se dosta okrenula sebi i onome što me suštinski zanima, studiram psihoterapiju i to mi je postalo važan dio života, ne kao titula, nego kao proces kroz koji učim drugačije gledati i sebe i ljude, a to me na neki način i najviše stabiliziralo.

Kako napreduje vaš modni brend i koliko ste zadovoljni smjerom u kojem ide?

Brend gradim polako i svjesno i ne zanima me brzina ako dolazi na račun identiteta. Želim da ono što radim ima stav, da traje i da se prepozna bez objašnjavanja, i iako to možda traži više vremena, daje stabilniji temelj.

Na što ste najponosniji kada je riječ o poslu i poduzetništvu?

Ne gledam to kroz ponos u klasičnom smislu, više kroz odgovornost prema onome što gradim. Ovo nije posao koji se samo “radi”, nego nešto što nosi moj potpis, i zato mi je važno da iza toga mogu stajati i kada stvari idu dobro i kada ne idu.

Koliko je izazovno balansirati privatni život i vođenje vlastitog brenda?

Balans nije nešto što sam savladala kao formulu, više je stalno prilagođavanje. Postoje periodi kada posao traži više i periodi kada svjesno stanem, a ono što sam naučila je da dugoročno možeš opstati samo ako naučiš kada usporiti.

Imate li neke nove projekte ili planove koje još niste otkrili javnosti?

Imam planove, ali ih ne iznosim unaprijed, ne iz opreza nego iz potrebe da stvari prvo sazriju. Kada nešto dobije jasan oblik, onda ima smisla da se podijeli.

Kakva je trenutačno situacija na ljubavnom planu – postoji li netko tko vam je privukao pažnju?

Što se tiče ljubavi, tu sam suzdržana kada je riječ o javnosti, ne zato što nešto nedostaje, nego zato što sam naučila da neke stvari imaju veću vrijednost kada ostanu izvan prostora komentara.

Jeste li danas, nakon svega što ste prošli, oprezniji kada je riječ o odnosima i povjerenju?

Jesam opreznija, ali to ne znači da sam zatvorena, znači samo da više ne ignoriram ono što vidim. Iskustvo te ne učini hladnim, nego preciznijim.

Kakav muškarac može osvojiti vaše srce – koje su osobine danas presudne?

Danas cijenim jasnoću i stabilnost, nekoga tko se ne mora dokazivati riječima, nego ponašanjem. To je nešto što se ne može odglumiti i zato ima težinu.

Kako najradije provodite svoje slobodno vrijeme – što vas najviše opušta i puni energijom?

Slobodno vrijeme koristim da se vratim sebi, bez potrebe da sve bude sadržaj ili da ima svrhu za druge, jer se u tom prostoru najlakše održava ravnoteža.

