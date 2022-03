Stankica je pri prvom susretu s Tonijem ostavila dobar dojam te ju je "Gospodin Savršeni" pozvao na spoj. "Stankica je dama koja na mene ostavila vrhunski prvi dojam. Jedva sam čekao da joj mogu posvetiti cijeli dan i želim pripremiti nešto možda atipično za nju“, rekao je Toni koji je na skuteru odvezao Stankicu do vinarije, a među njima se odmah primijetila jaka kemija, piše RTL.

"Svaka djevojka koja se vratila sa spoja - vratila se s osmijehom i sad tek vidim i zašto. Kad priča, kad se ponaša i kad ga gledam, kao da je ovo radio ili toliko često ili je netko tko se snalazi u baš svakoj situaciji“, bila je oduševljena Stankica, koju je Toni potom odveo na kušanje vina - terana iz četiri zemlje koja su redom predstavljala ljubav, plemenitost, senzualnosti i strast.

"Nemoguće je Stankicu opisati jednom riječju, ali kad bih morao - senzualnost bi bila ta riječ“, rekao je Toni, a Stankica je ostala bez teksta. Na kraju dana otišli su na večeru na plažu, gdje je Toni pekao ribu!

Stankica je Tonija oduševila

"To je bilo tako seksi! Vidjeti kako muškarac priprema klopu baš tu na plaži, fenomenalno", rekla je Stankica, a tijekom večere nastavili su razgovarati o ozbiljnim i njima bitnim temama, što je samo naglasilo iskre među njima.

"Ne znam što će biti dalje, ali će mi biti zadovoljstvo imati takvog čovjeka kao prijatelja, a zaista ću se potruditi da imam ovakvu osobu za kvalitetnu vezu". Toni nije želio više čekati i dao je Stankici ružu, a potom su zagrljeni gledali zalazak sunca.

"Stankica je stvorila jednu jako lijepu vezu sa mnom i siguran sam da će tu biti još nečega više", zaključio je Toni.

Uspjela je rasplakati cure

Stankica se nakon spoja vratila u vilu gdje je umjesto romantične priče rekla curama kako je Toni odlučio da ona mora napustiti kuću. Ela, Polina i Bruna su počele plakati, ali je Stankica ubrzo izvadila ružu i počela prepričavati kako joj je zapravo bilo na spoju, prenosi RTL.

"Ovo što je on priredio večeras, bilo je brutalno. Kad sve sklopite ovo, ostaje jedna tako ijepa slika i on koji upotpunjava to sve... Bez teksta sam“, govorila je Stankica curama, koje su bile sretne što im je sve pripričala u detalje, baš svaku emociju, kako je rekla Ela koja je također poželjela ići na dulji spoj.