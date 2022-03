Drugi dan istarske avanture započeo je slavljem Oliverina rođendana, a Gospodin Savršeni priuštio joj je pravo rođendansko iznenađenje.

„Prvenstveno mi je želja da stvarno pronađem ljubav svog života, a nadam se da je to Toni, sretna sam što mi je ovo pripremio“, otkrila je atraktivna pjevačica pa zaključila: „Mislim da ima kemije između nas!“

A naklonost Zadranke primijetio je i sam Toni: „Mislim da Olivera nije ušla u ovaj show zbog mene, ali nekako osjećam da se to polako mijenja“, izjavio je zgodni Splićanin.

Nakon proslave Toni je ostavio djevojke da se zabavljaju u kući, a on je ostatak dana proveo na novom grupnom spoju s Amrom, Dijanom, Danijelom, Janet i Polinom.

Gospodin Savršeni je djevojke odveo na odbojku na pijesku, gdje su uživali u suncu, moru i sportskim aktivnostima dok su one dodatno uživale u pogledu na Tonijevo isklesano tijelo bez majice.

„Ti mene opijaš kao frula kobru, samo ću se izvrnuti, ne mogu se koncentrirati“, priznala je Danijela dok je s Tonijem razgovarala nasamo, a on je istaknuo kako su simpatije obostrane: „Danijela u kupaćem kostimu je stvarno izazovna. Nemoguće je sakriti kemiju ispred tako atraktivne cure, pogotovo jer i ona meni daje do znanja da ima fizičke privlačnosti s njezine strane.“

No Tonijevi problemi tu ne staju jer mu i Polina počinje davati signale da je bacila oko na njega: „Polina je jako slatka i vrckasta osoba, zadnje vrijeme mi daje do znanja da joj se sviđam i nije lako ostati imun na to…“ Želja za pažnjom Gospodina Savršenog vidjela se u očima svih djevojaka na spoju, a pogotovo u Amrinim, koja je potom napokon dobila priliku za spoj nasamo. Toni ju je izveo na piće i ples, a onda su zagrljeni uz more razgovarali o životu i ljubavi.

„Amra mi je danas dala do znanja da nervoza znači da joj se sviđam. Ona je jedna jako slatka cura, kad vidim njezin pogled i lice, čovjek se ne može prestati smijati. Baš izgledamo kao par…“ komentirao je Toni dok je ona njemu jasno dala do znanja kako njezini osjećaji prema njemu nisu gluma, a onda su se prepustili strasti i romantici pa je tako pao i prvi ozbiljan poljubac ove sezone!

„Poljubac je definitivno zapalio još više strast između Amre i mene“, istaknuo je Toni dok je Amra bila u sedmom nebu: „Jako sam oprezna s njim jer ne mogu vjerovati da ono što sam stvarno željela zapravo postoji!“

Nakon intimnog trenutka Gospodin Savršeni Amri je dao ružu kako bi joj dao do znanja da su njegove namjere ozbiljne. Kad se Amra vratila sa spoja i prepričala ostalim djevojkama njihovu večer, zaplakala je od sreće, a druge su djevojke zbog njezinih suza radosnica pokušavale sakriti svoju ljubomoru.

„Nije važno tko ga prvi ljubi, već tko ga zadnji ljubi…“ rekla je Josipa tijekom dana i s time će se zaključiti ova epizoda.

Sutra Toni odlazi na spoj s novom djevojkom, a kako će se s tim pomiriti Amra i ostale cure koje žude za njegovom pažnjom – pogledajte u novoj epizodi 'Gospodina Savršenog' u srijedu od 21.20 sati na RTL-u!