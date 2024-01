Mlada pjevačica Andrijana Lazić (28) iz Republike Srpske stradala je u užasnoj tragediji koja se dogodila 10. siječnja, kada je u Dubaiju pala sa 24. kata.

Srpski mediji navode da je Andrijana s prijateljicama otputovala u Emirate, a prije toga je imala velikih planova. Andrijana je bila diplomirana pravnica i zaposlena u MUP-u Republike Srpske.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Prijateljice nisu bile s njom

Njezin otac Nebojša Lazić je u četvrtak za Kurir rekao: "Dogovarala je pjesme s Raletom, to je trebalo izaći oko srpske Nove godine, tako nešto. Ljudi za nju imaju samo riječi hvale, nema kome nije pomogla. 10. siječnja ujutro sam dobio informaciju. Ona je sedmog otišla i trebala se vratiti 11. siječnja. Meni su javili ujutro, ne znam što se dogodilo... Imam samo policijski izvještaj koji sam poslao. Čuo sam da je nesretni slučaj, piše da je pala s visine. Tijelo treba stići večeras u Beograd, sutra je sahrana."

Komentirao je i zašto nitko nije bio s njegovom kćerkom: "Prijateljice koje su bile s njom, spavale su, kad su se probudile, nisu znale što se dogodilo. One ništa nisu vidjele, spavale su."

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Foto: Instagram Foto: Instagram

Pas je tu noć cvilio kao nikad

Otac nastradale pjevačice teško se miri s gubitkom voljene jedinice. Otkrio je potresne detalje o Andrijaninom psu, koji kao da je predosjetio smrt svoje vlasnice.

"Pas je tu noć kad je Andrijana umrla, cvilio kao nikad u životu. Izašli smo vidjeti što se događa, poslije je došao do vrata i na kraju sam ga pustio da uđe u kuću. To je veliki pas, živi u dvorištu, ima kućicu i rijetko kad smo ga puštali unutra. On je predosjetio što se događa i na kraju smo se šokirali scenama. Kad je ušao u dnevnu sobu, samo je ležao i plakao. Vidjeli smo da psu idu suze, nismo mogli vjerovati", rekao je Nebojša.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Pitajte i susjede, oko 2000 ljudi mi je do danas prošlo kroz kuću, svi su vidjeli isto što i ja. Evo, i sad vidite kako je tužan, sve je predosjetio. Kad otvorim prozor, on samo gleda i ništa ne radi", ispričao je neutješni otac za Kurir.

Foto: Facebook Foto: Facebook

POGLEDAJTE VIDEO: Skupa pjevali i plakali: Prijović raspametila Arenu