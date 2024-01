Poznati hrvatski glazbenik, producent te član žirija 'Superstara', Tonči Huljić (62) putem društvenih mreža obavijestio je pratitelje kako je u svoj tim uzeo bivšeg natjecatelja popularnog showa, Petra Šegedina (18).

Kako prenosi Story, Tonči za Petra tvrdi da ima "glas kojeg nemamo u našoj ponudi".

"Kod njega mi se svidjela osobnost, glas kojeg nemamo u našoj ponudi. Volim birati neke takve tipove pjesama koji zapravo nisi u stilu izvođača koje ja inače radim i koji pjevaju tradicionalnu dalmatinsku pjesmu. Kada imam nekoga tako svježeg, onda ne moram razmišljati je li ta pjesma za njega ili za nekog drugog.

Ja ipak u svom životu imam prioritete. On nema pandan i kada pjesma odgovara njemu, ne moram razmišljati bi li ta ista pjesma odgovarala Graši, Joli ili bilo kome drugom. To su potpuno raznovrsni tipovi pjevača. On je mlada osoba, a stara duša i točno ono što je Grašo kazao: ‘Izvana mlad, a iznutra star‘. Izuzetno je simpatičan i ljudi će se u to uvjeriti" rekao je.

Nova pjesma

Tonči mu je dodijelio i umjetničko ime "Pijero", a u četvrtak je izašla i njegova pjesma "Da me malo sreće stigne".

Pjesma je u samo dva sata nakon objave prikupila brojne pohvale.

"Petre. Ti si Božanstveno stvorenje. Tvoj glas je i bez glazbe sasvim dovoljan da okrijepi svaku dušu. Sretno i pametno. Samo naprijed!", "Sve što Huljić dotakne, u zlato pretvori!!Bravo za Pjera!!","Ovog dečka obožavam slušat i gledat! Koje divno biće. Kako pjeva, koji glas, topim se od sreće!", pisali su mu u komentarima na YouTubeu.

Odlazi li Andrea iz Magazina?

Usprkos novim pjevačima za koje će se zasigurno čuti na našoj estradi, Huljić je još uvijek najpoznatiji po grupi Magazin.

Nedavno su kružile glasine da će najdugovječnija pjevačica Magazina, Andrea Šušnjara napustiti grupu i započeti solo karijeru. Tonči se sada dotaknuo i te teme te otkrio kako "nije vidio te priloge".

"Što se tiče Magazina, njegova budućnost je ionako u mojim rukama, ali je pitanje da li nakon tako velike prošlosti, uopće treba budućnost? Ne znam, vidjet ćemo, imam neke ideje u glavi koje vrtim, uostalom, ona još uvijek nije otišla. Mislim oni imaju dovoljnu ostavštinu pjesama, koju mogu eksploatirati do kraja života, uključujući i Andreu, koja mi je jako draga" rekao je Huljić.

'Magazin se nikada neće ugasiti'

Nakon toga, otkrio je kako se, usprkos odlasku člana benda, Magazin "nikada ne može ugasiti jer on živi u glavama i srcima generacija i generacija".

"Međutim dolaze nove generacije, pitanje je hoće li oni otkriti stari Magazin ili ne. Primjerice, znate li neku novu pjesmu s albuma Rolling Stonesa? Vjerojatno ne znate. Hoćete li ići na njihov koncert zbog pjesama koje vas podsjećaju na neka sretna i bezbrižna vremena? Vjerojatno hoćete. Možda ne treba prljati budućnost novim pjesmama, tko zna. Sve je moguće, ali ja sam okrenut sada sebi, toliko vam mogu reći", zaključio je Huljić.

Također, Šušnjara je prokomentirala i glasine u vezi odlaska iz slavne grupe.

"Još ne odlazim iz Magazina, iako intenzivno razmišljam o nastavku solo karijere koja je započela još 2004. godine pjesmom ‘Noah‘ na Dori. Nismo se još usuglasili kada će se to točno dogoditi. Imamo zakazane brojne koncerte koje trebamo ispoštovati i projekte koje moramo realizirati prije nego se rastanemo", rekla je.

