Srpska pjevačica Harijeta Simić poznata kao Harina nedavno je otkrila da boluje od raka dojke, koji se proširio na vrat, a zatim i na pluća.

Pjevačica umjetničkog imena Harina za domaće medije je otkrila kroz što sve prolazi.

"Nakon operacije u kojoj su mi odstranili dojku, išla sam na kemoterapije i rekli su mi da sam zdrava. Međutim, samo dva mjeseca nakon, otišla sam na kontrolu i doktorica mi je pronašla metastaze na vratu", rekla je.

Odmah nakon toga uslijedila je još jedna operacija, nakon koje je iz tada nepoznatog razloga počela jako kašljati, a problem je s vremenom postajao sve gori i intenzivniji zbog čega je morala piti velike količine antibiotika.

"Ništa mi nije pomoglo, a onda sam otišla na snimanje pluća gdje su mi pronašli metastaze na cijelim plućima. Ja imam osjećaj da mi je tona na grudima, teško dišem", otkrila je Harina, kojoj je majka preminula nakon što je oboljela od iste bolesti s kojom se i ona nosi.

"Bojim se da ću završiti kao i moja majka. Ona je umrla u 49. godini, a ja sad imam 41.", rekla je uplašena pjevačica.

Podijelila je da trenutno ima četvrti stupanj metastaza pa opisala što je sve konzumirala u nadi da će joj biti bolje.

"U jednom trenutku su mi rekli da imam još 6 mjeseci života. Pila sam petrolej, ulje od kanabisa, sve što sam čula sam da bi mi moglo pomoći", rekla je za Telegraf.rs.

Također, ranije je otkrila kako je izgledao početak njezine bolesti.

"Kada sam saznala da imam rak, pobjegla sam iz Švedske gdje sam bila kod supruga. Trebalo mi je tri mjeseca da izvadim papire da bih dobila kemoterapiju, zbog koje mi je ispala kosa. Imala sam rane po glavi i i tijelu, prošla sam kroz pakao. Htjela sam dignuti ruke od svega. Deset mjeseci mi nisu rekli da imam metastaze", rekla je pjevačica pa zbog svog teškog stanja zamolila ljude na Instagramu, koji su u prilici, da joj pomognu boriti se sa bolešću.

Harina je ispričala i kako ju je sedam dana nakon operacije dojke ostavio suprug - i to putem videopoziva.

"Za njega sam se puno žrtvovala. Dala sam zlato u vrijednosti od nekoliko tisuća eura da bi on mogao vratiti dugove. Dao je i on meni za lijekove, ali... Nedugo zatim sam ponovno prodala nakit kako bi on mogao platiti stanarinu i kupiti novi kamion. Sada, sedam dana nakon operacije i amputiranje dojke, Vladica me nayvao i rekao da ne želi više biti samnom i da je našao novu", rekla je za Blic pa nadodala:

"Tražio je da ga više ne zovem i rekao da će se oženiti s novom djevojkom. Ostavio me u najtežem trenutku. Iskoristio me i ostavio. Ne mogu vjerovati što mi je priredio", iskreno je ispričala.

