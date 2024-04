Tina i Tiago koje pratimo u sociološkom eksperimentu "Brak na prvu" na RTL-u i dan ranije na Voyu, trenutačno nisu u najboljim odnosima.

Problem je nastao na zajedničkoj večeri, a Tina se ostalim djevojkama u potpunosti otvorila oko cijele situacije.

"Jučer smo na večeri imali konflikt da previše komentiram njegovo ponašanje jer koji put prokomentiram da ne treba uvijek sve reći što ti padne na pamet. Poslije sam shvatila da moj jezik ljubavi ide predaleko i da to nije prvi put jer kad mi je stalo do osobe, počnem skrbiti o njemu - kuhati, spremati, skrbiti kako izgleda, ali ne zbog sebe već zbog njega. Odmah poslije večere sam rekla kako sam vjerojatno otišla predaleko u tome smislu.

Mislim da sam postala osoba koja bi meni trebala. Teško mi je danas…", rekla je Tina i dodala da je jako loše shvatio njezine namjere.

Tiago je sve pogrešno shvatio...

"Toliko sam energije potrošila na njega, a ustvari meni treba ta energija. Jučer sam se zapitala zašto se toliko dajem za njega ako on to shvaća kao nešto negativno. Ja sam se isto potrošila za to vrijeme. I sada sam rekla da ću napraviti jedan korak nazad, ali on je to sve shvatio vrlo negativno.

Pričali smo i danas ujutro. Moj jezik ljubavi njemu nije dobar. Njemu to nije ljubav. Onda što želiš od mene?", govorila je Tina u suzama.

Tinu su druge kandidatkinje podržale.

"Jako mi je teško jer bih željela raditi na sebi. Znam svoje greške, ali znam i kako on priča o meni s dečkima i to mi se ne sviđa. Kao ni njegova reakcija na moje dobre namjere", rekla je Tina.

