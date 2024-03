Mnogi su primijetili da kandidatkinja sociološkog eksperimenta 'Brak na prvu', koji možete pratiti na RTL-u te na platformi Voyo, 24 sata prije prikazivanja na televiziji, Tina Blašković, koja dolazi iz Kopra, sjajno govori hrvatski pa je fanovima objasnila kako je usavršila jezik.

Na TikToku je objavila video u kojem pleše i skače na pjesmu "1001 noć" od grupe Colonia te je tako odgovorila na pitanje jednog korisnika popularne društvene mreže.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Super pričaš. Kako to da znaš hrvatski?", pitao ju je, a ona mu je odgovorila: "Kad su none s juga, bestie iz Zagreba, bivši iz Istre, ali ja pričam hrvatski samo zbog Alke Vuice, Magazina, Colonije i Severine."

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Tinin odnos s Tiagom

Podsjetimo, Tina je u eksperimentu u braku s Tiagom, s kojim ima turbulentan odnos. Jako joj je smetalo što Tiago zadire u njezinu privatnost i pregledava joj mobitel jer to smatra kao prepreku za stvaranje povjerenja između njih.

Također su razgovarali i o tome gdje će živjeti. Dok je za njega to normalna tema, Tina ipak izbjegava takve razgovore.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Foto: RTL Foto: RTL

Vrlo je aktivna na društvenim mrežama pa je tako nedavno objavila video u kojem vješto preskače uže i uvelike se priprema za ljeto.

"Ova zima mi je bila vrlo izazovna. Psihički nisam bila baš dobro, čekala sam emitiranje emisije, pripremala poslove i kao ljetna osoba, provela sam to u kući. Potpuno sam zanemarila sve svoje zdrave navike. Ovo sam ja koja ih opet usvajam. Summer body, here I come", napisala je u opisu videa.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Sociološki eksperiment 'Brak na prvu' možete pratiti u 21.15 sati na RTL-u, a nova epizoda već je sad dostupna na Voyo!

Tekst se nastavlja ispod oglasa

POGLEDAJTE VIDEO: Bond, James Bond, dosad je izgovaralo 6 legendarnih glumaca. A sada se cijeli svijet pita tko će biti sedmi 007