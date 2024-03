Tina Blašković jedna je od najupečatljivijih kandidata četvrte sezone sociološkog eksperimenta ''Brak na prvu'' koju možete gledati na RTL-u te 24 sata ranije online na platformi Voyo.

Na svom Instagramu je podijelila video kako vješto preskače uže i uvelike se priprema za ljeto.

"Ova zima mi je bila vrlo izazovna. Psihički nisam bila baš dobro, čekala sam emitiranje emisije, pripremala poslove i kao ljetna osoba, provela sam to u kući. Potpuno sam zanemarila sve svoje zdrave navike. Ovo sam ja koja ih opet usvajam. Summer body, here I come", napisala je u opisu videa.

Podsjetimo, Tina je u eksperimentu u braku s Tiagom, s kojim ima turbulentan odnos. Jako joj je smetalo što Tiago zadire u njezinu privatnost i pregledava joj mobitel jer to smatra kao prepreku za stvaranje povjerenja između niih. Također su razgovarali i o tome gdje će živjeti. Dok je za njega to normalna tema, Tina ipak bježi od takvih razgovora.

Foto: RTL Foto: RTL Tina Blašković

Tina je nedavno pokazala i da radi na tenu. Naime, iskoristila je lijep dan za sunčanje, a pritom je pokazala zavidnu figuru tako da se čini da vijača čini svoje.

Foto: Instagram/Tina Blašković Foto: Instagram/Tina Blašković

