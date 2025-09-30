Spavala s 1000 ljudi pa otkrila pravi razlog raspada njezinog braka: Nije ono što mislite

Jedna od najpoznatijih porno glumica Bonnie Blue (26) nedavno je progovorila o razlozima zbog kojih su se ona i njezin suprug Oliver odlučil rastati.

Prema njezinim riječima, to nema veze s karijerom u industriji za odrasle. "Tada sam živjela u Australiji, a on se vratio u Veliku Britaniju." Dodala je da su bili zajedno od 14. godine i da su se jednostavno s vremenom udaljili", rekla je u razgovoru za the Tab Tab. Bonnie je objasnila da su se njihovi interesi promijenili.

"Oboje smo se puno promijenili. Na kraju nismo bili kompatibilni jer smo htjeli različite stvari od partnera. On nije volio dane na plaži, smetao mu je pijesak. Nije volio izlete brodom, smatrao ih je dosadnima. U posljednje vrijeme je postao veliki obožavatelj nogometa i ragbija."

Pregust raspored

Iako su još uvijek "tehnički vjenčani", Bonnie i Oliver se planiraju službeno razvesti se čim budu mogli. "Više je do moje lijenosti," priznala je Bonnie. "Razvod će se dogoditi, ali nije mi hitno. Kad budem imala vremena za dogovor i potpisivanje papira, napravit ću to, ali trenutno mi nije prioritet", otkrila je.

Foto: Profimedia

Podsjetimo, Bonnie je početkom godine izazvala veliku pozornost javnosti tvrdnjom da je u 12 sati spavala s 1057 muškaraca, čime je, prema riječima njezina PR tima, srušila svjetski rekord.

