Influencerica Sonja Kovač rodila je svoje prvo dijete sa zaručnikom Goranom Mandićem 10. svibnja, a dali su joj jedno vrlo neuobičajeno ime - Bella May. Sada je otkrila kako su došli na tu ideju.

"Svidjelo nam se ime May, ali nismo znali hoće li princeza stići u svibnju ili ne. Za to vrijeme nam se to činilo kao prekratko ime i od prije nam se sviđalo Bella jer označava ljepotu i dražesnost u svakom obliku i pogledu, a prepoznatljivo je na svim jezicima i jednostavno se izgovara. Pa smo se tako na kraju kada se malena rodila, odlučili zašto ne onda povezati oba imena koja nam se toliko sviđaju jer tako divno zvuče i idu zajedno!", napisala je Sonja na svom Instagram storyju.

Malena Bella May ovaj tjedan je navršila dva puna mjeseca, a influencerica nije mogla odoljeti da ne podijeli to sa svojim pratiteljima.

"Samo da znate mama i tata su jako dosadni, po cijele dane me samo ljube i grle, ni sama ne znam koliko sam poljubaca i zagrljaja vec do sada dobila, a prošlo je tek dva mjeseca! Što će tek biti, valjda ću izdržati! Srdačno, vaša Bella May", šaljivo je poručila u ime svoje kćeri.

Sonja je tijekom čitave trudnoće na društvenim mrežama pisala koliko je sretna što će postati majka.

"Prošla sam svijet, vidjela čuda, ali nijedno se ne da usporediti s tobom! Sada sam potpuna i mogu napokon reći kako imam sve u životu!", napisala je uz objavu kojom je obznanila da je njezina dugoočekivana kći stigla na svijet.

