Blogerica Sonja Kovač (40) u svibnju je rodila curicu kojoj je dala ime Bella May, a od tada se ne prestaje hvaliti svojom kćerkicom. Sada je objavila nekoliko fotografija na kojoj ona i njezin zaručnik Goranom Mandićem ljube i grle malenu Bellu i time pokazali koliko uživaju u roditeljstvu.

Sonja je opis objave napisala u Bellino ime te istaknula kako ju ne mogu prestati ljubiti.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Samo da znate mama i tata su jako dosadni, po cijele dane me samo ljube i grle, ni sama ne znam koliko sam poljubaca i zagrljaja već do sada dobila a prošlo je tek dva mjeseca! Što će tek biti, valjda ću izdržati! Srdačno, vaša Bella May", napisala je Sonja u opisu objave.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Tek nedavno otkrila ime

Podsjetimo, iako je Sonja rodila još u svibnju, ime svoje kćeri otkrila je tek nedavno, uz simpatičan video u kojem se trudna okreće s dječjom robicom u rukama, a kada se okrene, odjevena u istu plavu haljinu u rukama drži kćerkicu odjevenu u robicu s početka videa.

"Onda je stigla a ona! Naš anđelčić BELLA MAY!" napisala je Sonja u objavi.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Uz to je dodala i hashtag #rainbowbaby, čime je otkrila da je prije malene Belle izgubila jednu bebu.

Ime Bella znači 'lijepa' i to na nekoliko svjetskih jezika, kao što su španjolski, talijanski, latinski, portugalski i francuski. May se odnosi na mjesec u kojem je malena Bella rođena, svibanj.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

POGLEDAJTE VIDEO: Kakva je ponuda jela za sportaše i gledatelje na Olimpijskim igrama u Parizu?