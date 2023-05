Pjevačica Tina Turner preminula je u 83. godini, objavio je njezin glasnogovornik.

"Tina Turner, 'Kraljica rock and rolla' umrla je danas u 83. godini nakon duge bolesti u svom domu u Kusnachtu blizu Züricha u Švicarskoj", rekao je njezin glasnogovornik.

Jedna od stvari koja je obilježila život Tine Turner je i njezin turbulentan brak sa suprugom i glazbenim partnerom Ikeom, a o tome je progovorila tek prije nekoliko godina. Naime, par je u braku proveo 16 dugih godina tijekom kojih je Tina bila žrtva svakodnevnog zlostavljanja, pisao je DailyMail.

Bilo mu je samo do zabave

Otkrila je da je Ikeu brak s njom bio čista formalnost te da mu je poslužio kako bi se izvukao iz nezgodne situacije s bivšom suprugom koja je od njega htjela izvući novac. Tina i Ike vjenčali su se 1962. godine, a Ike je dotad iza sebe imao već cijeli niz bivših djevojaka te nekoliko propalih brakova. Tina se, navodno, nije željela udati za njega, no nije imala izbora jer su već imali četvero djece i zajedničku glazbenu karijeru.

"Odlučio je da ćemo se vjenčati u Meksiku gdje se želio zabaviti na svoj način. Za prvu bračnu noć odveo me u bordel. Bilo me toliko sram da to nikome nisam rekla. Koji bi još mladoženja svoju novopečenu suprugu odveo na pornografski seks-show, i to na dan vjenčanja?", rekla je Tina.

Na pozornici ga je prvi put vidjela u Los Angelesu kad je nastupao sa svojim bendom Ike Turner and theKings of Rhythm. "Ugledavši ga, prvo što sam pomislila bilo je 'Bože, kako je ružan'", otkrila je pjevačica te dodala kako je većini žena Ike bio privlačan jer je "bilo nečega opasnog u njemu." Kad su se upoznali, Tina je imala samo 17 godina. Ike je bio fasciniran njezinim glasom, naučio ju je mnogo o glazbi te joj je plaćao da nastupa na pozornici. Nije trebalo dugo da njihovo prijateljstvo preraste u nešto više.

Ponašao se poput zvijezde

Tina je priznala da ju je prvi put udario nakon što se pobunila protiv promjene svog imena. Naime, Ike je svoj bend The Kings of Rhythm želio preimenovati u Ike and Tina Turner Revue. Tinino pravo ime bilo je Anna Mae, a Ike je inzistirao na imenu Tina jer se rimovalo s imenom Sheena koje je zapamtio iz jedne TV serije. Nakon što ju je udario komadom drva, naredio joj je da legne na krevet i zatim je silovao.

"Ponašao se kao zvijezda, a ja sam bila Pepeljuga, njegova robinja", rekla je te dodala da je kontrolirao i njezino pjevanje. "Željela sam biti ekspresivnija i melodičnija, no on to nije dopuštao. Jednom kad sam se pobunila, pljunuo je na mene", priznala je.

Željela je umrijeti

Progovorila je i o pokušaju samoubojstva. "Sve je uništio - moj status, samopouzdanje, cijeli moj svijet. Jedne noći prije nastupa nisam to više mogla podnijeti pa sam popila 50 tableta za spavanje", rekla je te dodala da je završila u bolnici na ispumpavanju želuca. Tina je priznala da nije bila riječ o pozivu u pomoć, već da je svjesno izabrala smrt.

"To je bio prvi i zadnji put da sam se pokušala ubiti. Bila sam uvjerena da mi je bilo suđeno da preživim", otkrila je.

Iako su kao glazbeni duo nizali uspjeh za uspjehom, na privatnom planu Tina je i dalje proživljavala pakao. Ike je u 70-ima počeo uzimati kokain jer mu je netko rekao da će tako poboljšati svoj seksualni život. "Seks s njim bio je poput silovanja, posebno kad bi započeo i završio s udarcima. Znao bi me toliko tući da bih osjetila kako mi se krv slijeva niz grlo tijekom nastupa. Jednom mi je u lice bacio šalicu vruće kave nakon čega sam dobila opekline trećeg stupnja", rekla je slavna pjevačica koja se jedne noći ipak odlučila na bijeg. "Kad se digneš iz pepela, život te nagradi novim prilikama", zaključila je.