Pjevačica Tina Turner preminula je u 83. godini, objavio je njezin glasnogovornik.

"Tina Turner, 'Kraljica rock and rolla' umrla je danas u 83. godini nakon duge bolesti u svom domu u Kusnachtu blizu Züricha u Švicarskoj", rekao je njezin glasnogovornik.

Tina je dobila i svoje mjesto u Rock and Roll Hall of Fame muzeju, Clevelandu. Dobitnica je Grammy Hall of Fame Award nagrade.

Jedna je od najpopularnijih i najuspješnijih ženskih rock izvođačica svih vremena s prodanih gotovo 200.000.000 albuma, što kao samostalna izvođačica, što kao članica sastava bivšeg supruga Ikea, Ike & Tina Turner.