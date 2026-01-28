FREEMAIL
TUŽNA VIJEST /

Šok za obožavatelje Marvela: U 39. godini preminuo je popularni glumac

Šok za obožavatelje Marvela: U 39. godini preminuo je popularni glumac
Foto: El Universal/zuma Press/profimedia

Uzrok smrti još nije potvrđen

28.1.2026.
13:14
Hot.hr
El Universal/zuma Press/profimedia
Alexis Ortega (38), poznati meksički glumac i dubler glasa, preminuo je u 39. godini života. Bio je najpoznatiji po sinkronizaciji Petera Parkera u filmovima Marvelovog filmskog svemira, uključujući Kapetan Amerika: Građanski rat i Osvetnici: Rat beskonačnosti. Njegove izvedbe osvojile su srca generacija obožavatelja, a vijest o njegovoj smrti duboko je potresla fanove i kolege.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Alexis Ortega (@ortegalexis)

Omiljeni glas Spider-Mana

Ortega je postao prepoznatljiv glas Spider-Mana u Latinskoj Americi, a njegovi glasovni nastupi u Marvelovim filmovima učinili su ga omiljenom figurom među fanovima superjunaka. Njegova sposobnost da unese humor i emociju u lik Petera Parkera bila je hvaljena i od strane kritike i publike.

Tužna vijest objavljena na Instagramu

Smrt glumca prvi je put objavljena na Instagram stranici posvećenoj vijestima iz svijeta sinkronizacije. U priopćenju je stajalo: „S žaljenjem objavljujemo smrt glumca Alexisa Ortege. Izražavamo najdublju sućut njegovoj obitelji, prijateljima i kolegama u ovom teškom trenutku.”

Njegova posljednja objava na Instagramu bila je iz studenog 2025. godine. Fotografija prikazuje Ortegau kako se mazi sa psom na kauču u svom domu u Mexico Cityju. „Moj pas”, stajalo je u opisu fotografije. Uzrok smrti još nije objavljen, prenosi TMZ.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Alexis Ortega (@ortegalexis)

POGLEDAJTE VIDEO:Kako je premijer reciklirao ministra Tomislava Ćorića

GlumacPreminuoMarvel
