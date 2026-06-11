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SOFIJA MILOŠEVIĆ /

Djevojka srpskog reprezentativca hvali se luksuzom: Ovo je njezina kolekcija Birkinica

Djevojka srpskog reprezentativca hvali se luksuzom: Ovo je njezina kolekcija Birkinica
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Foto: G.G./PIXSELL

Atraktivna plavuša, koja je godinama gradila karijeru u modnoj industriji, danas uživa u glamuroznom životu ispunjenom putovanjima, ekskluzivnim događanjima i pomno odabranim komadima iz svijeta visoke mode

11.6.2026.
13:35
Hot.hr
G.G./PIXSELL
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Influencerica Sofija Milošević (35), dugogodišnja partnerica nogometaša Luke Jovića (28), već godinama plijeni pažnju javnosti ne samo svojom ljepotom, već i besprijekornim stilom života. Jedna od najljepših Srpkinja i nekadašnja uspješna manekenka ne krije da uživa u luksuzu, a njezine modne kombinacije redovito izazivaju divljenje na društvenim mrežama.

Djevojka srpskog reprezentativca hvali se luksuzom: Ovo je njezina kolekcija Birkinica
Foto: Antonio Ahel/Ata images/PIXSELL

Atraktivna plavuša, koja je godinama gradila karijeru u modnoj industriji, danas uživa u glamuroznom životu ispunjenom putovanjima, ekskluzivnim događanjima i pomno odabranim komadima iz svijeta visoke mode. Sofija otvoreno pokazuje svoju strast prema dizajnerskim ''krpicama'', a posebno mjesto u njezinom ormaru zauzimaju – torbe.

Nedavno je pratiteljima dala uvid u dio svoje impresivne kolekcije, a prizor ostavlja bez daha. Na policama su se našle torbice prestižne francuske modne kuće Chanel, i to u raznim bojama i veličinama – od klasičnih crnih modela, preko pastelnih nijansi, pa sve do upečatljivih komada koji podižu i najjednostavniju kombinaciju. Poznato je da cijene kultnih Chanel torbica dosežu nekoliko tisuća eura, ovisno o modelu i limitiranosti kolekcije.

Djevojka srpskog reprezentativca hvali se luksuzom: Ovo je njezina kolekcija Birkinica
Foto: Instagram/screenshot

Ipak, posebnu pažnju privukle su legendarne Birkin torbe modne kuće Hermès. Riječ je o jednom od najprestižnijih modnih dodataka na svijetu, čija cijena kreće od minimalno 10.000 eura pa ide znatno više, ovisno o materijalu, veličini i rijetkosti modela.

 

Sofija MiloševićTorbeLuka Jović
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