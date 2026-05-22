'NEMAMO NIKAKAV KONTAKT'

Jednoj stvari se i dalje nada: Bivša supruga Igora Kojića progovorila o odnosu s njegovim ocem

Foto: Instagram

Sofija se sada ponovno pokušava dokazati na glazbenoj sceni i pokazati koliko je napredovala od posljednjeg pojavljivanja u poznatom showu

22.5.2026.
10:44
Hot.hr
Bivša supruga Igora Kojića (38), Sofija Dacić (24), ponovno se pojavila na audiciji za novu sezonu popularnog glazbenog natjecanja Zvezde Granda.

Sofija je odlučila još jednom okušati sreću i nada se da će ovoga puta uspjeti izboriti svoje mjesto u showu koji joj je i ranije donio veliku pažnju javnosti.

Na pitanje zbog čega se ponovno prijavila za audiciju, kroz osmijeh je kratko odgovorila:

“Došla sam vas posjetiti i pokazati što sam ja to novo naučila za ovo vrijeme. Sada imam iskustva malo, pa vjerujem da će biti bolje”, kazala je Sofija.

 

S bivšim svekrom nema kontakt

Posebno se osvrnula i na odnos s bivšim svekrom, pjevačem Draganom Kojićem Kebom, koji je za nju ranije imao samo riječi hvale. Ipak, nakon što je ispala iz natjecanja, njihov kontakt je prestao.

“Nemamo mi nikakav kontakt inače, a ja se nadam da će mi se razveseliti kao i prošli put ako sada prođem na audiciji”, rekla je kroz smijeh Sofija Dacić, prenosi Kurir.rs.

Podsjetimo, Sofija je regionalnoj publici postala poznata nakon veze i braka s Igorom Kojićem, sinom Dragana Kojića Kebe, a njihov odnos često je bio tema medija i javnosti. Sada se ponovno pokušava dokazati na glazbenoj sceni i pokazati koliko je napredovala od posljednjeg pojavljivanja u showu.

Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
