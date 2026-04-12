Bivša supruga Igora Kojića ponovno ljubi: Nakon 15 godina starijeg, srce joj osvojio uporni mladić

Pjevačica Sofija Dacić (24), poznata javnosti i po petomjesečnom braku sa sinom Dragana Kojića Kebe (69), Igorom Kojićem (38), navodno je ponovno pronašla sreću u ljubavi, navode srpski mediji. Nakon turbulentnog razdoblja koje je uslijedilo nakon razvoda, čini se da je mlada glazbenica napokon otvorila srce za novu romansu, i to s partnerom koji je, za razliku od njezinog bivšeg supruga, njezinih godina.

Upornost koja je osvojila njezino srce

Iako je pjevačica bila odlučna u namjeri da neko vrijeme ostane sama i posveti se isključivo sebi, jedan mladić nije odustajao od namjere da osvoji njezino srce. Prema navodima izvora bliskih pjevačici, mjesecima joj je poklanjao pažnju, no ona zbog nedavnog ljubavnog razočaranja nije željela ulaziti u novu ljubavnu priču. Međutim, njegova strpljivost, razumijevanje za situaciju u kojoj se nalazila i iskrena posvećenost na kraju su ipak srušili zidove koje je podigla.

Mladić, koji zasad uspješno čuva svoju privatnost od očiju javnosti, bio je iznimno uporan, što je na kraju i osvojilo Sofiju. Par je, kako se navodi, odlučio svoju vezu zasad držati podalje od medijske pompe. "Točno je da je Sofija ponovno sretna i zaljubljena. Dugo nije htjela ulaziti u bilo što, ali pojavio se dečko koji je vrijedan nje", potvrdio je izvor za medije.

Godine su ipak važne?

Zanimljiv detalj nove romanse je i dob novog partnera. Naime, dok je Igor Kojić od Sofije bio stariji čak 15 godina, njezin novi izabranik približno je njezinih godina. "On je mlađi dečko, s manirama i približno je njezinih godina, pa tako i ako dođe do nekih problema, lakše će ih prebroditi, dok s Igorom to nije bio slučaj", dodao je isti izvor.

Bajkovit početak i neočekivan kraj s Kojićem

Iako je brak s Igorom Kojićem završio neslavno i neočekivano brzo, njegov početak bio je obavijen velom romantike i tajnovitosti. Par se vjenčao u tajnosti 3. siječnja 2025. godine na Novom Beogradu, a čak su od općine dobili i priznanje kao prvi vjenčani par u toj godini. Sam Igor tada je za medije izjavio kako je Sofija njegov "dar od Boga" te "prva, zadnja i jedina prava ljubav", ne skrivajući koliko je zaljubljen. Njihov susret bio je posve slučajan.

"Nisam ni znala tko je Igor jer je nosio kapu. Rekao mi je da mi je lijepa frizura i tako je sve počelo. Čim sam ga upoznala, došla sam kući i rekla: 'Da znate, ovo je dečko za kojeg ću se udati'. Taj osjećaj nisam imala ni s kim drugim i zbog toga mi nije žao, iako je završilo ovako", izjavila je svojedobno za PulsOnline.rs.

