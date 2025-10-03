Sofia Vergara u besprijekornom izdanju: Pogledajte kako je oduševila modne kritičare
Ekskluzivni modni trenutci s pariških ulica
Sofia Vergara (53), poznata kolumbijska glumica i model, privukla je sve poglede tijekom večernjeg izlaska u Parizu, gdje je boravila povodom Tjedna mode.
Iako je pokušala proći neprimijećeno, njezino upečatljivo izdanje nije moglo proći nezapaženo. Odabrala je usku kožnu haljinu bez naramenica koja je savršeno istaknula njezinu vitku figuru i bujni dekolte. Preko ramena je nosila smeđi kaput, a styling je zaokružila elegantnim sandalama na visoku petu i torbicom luksuznog brenda.
Paparazzi su njezin izlazak zabilježili u poznatom pariškom Hotelu Costes, a fotografije su ubrzo obišle svijet. Sofia je na svom Instagram profilu podijelila nekoliko kadrova, uz poruku: „Još jedna savršena noć u Parizu“. Fanovi su je odmah preplavili brojnim komplimentima, poput „Zgodna“, „Prekrasna žena“ i „Pariz je sretan što si tamo“.
Karijera koja osvaja Hollywood
Podsjećamo, Sofia Vergara, koja je započela karijeru kao model u Kolumbiji, danas je jedna od najpoznatijih latinoameričkih glumica u Hollywoodu. Svoj najveći uspijeh ostvarila je ulogom Gloria Delgado-Pritchett u popularnoj humorističnoj seriji Moderna obitelj, gdje je njezina energična i duhovita gluma osvojila milijune gledatelja diljem svijeta. Osim toga, glumila je i u nekoliko filmova poput Vruća potjera i Griselda.
Privatni život i brakovi
Osim toga, Sofia je bila u dva braka. Prvi brak bio je s Joeom Gonzalezem (1991.–1993.), a drugi s Joeom Manganiellom (2015.–2024.). Ima sina Manola Gonzalez-Ripoll Vergaru iz prvog braka.
