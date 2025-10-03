Sofia Vergara u besprijekornom izdanju: Pogledajte kako je oduševila modne kritičare

Sofia Vergara (53), poznata kolumbijska glumica i model, privukla je sve poglede tijekom večernjeg izlaska u Parizu, gdje je boravila povodom Tjedna mode.

Foto: profimedia

Iako je pokušala proći neprimijećeno, njezino upečatljivo izdanje nije moglo proći nezapaženo. Odabrala je usku kožnu haljinu bez naramenica koja je savršeno istaknula njezinu vitku figuru i bujni dekolte. Preko ramena je nosila smeđi kaput, a styling je zaokružila elegantnim sandalama na visoku petu i torbicom luksuznog brenda.

Paparazzi su njezin izlazak zabilježili u poznatom pariškom Hotelu Costes, a fotografije su ubrzo obišle svijet. Sofia je na svom Instagram profilu podijelila nekoliko kadrova, uz poruku: „Još jedna savršena noć u Parizu“. Fanovi su je odmah preplavili brojnim komplimentima, poput „Zgodna“, „Prekrasna žena“ i „Pariz je sretan što si tamo“.

Foto: profimedia

Karijera koja osvaja Hollywood

Podsjećamo, Sofia Vergara, koja je započela karijeru kao model u Kolumbiji, danas je jedna od najpoznatijih latinoameričkih glumica u Hollywoodu. Svoj najveći uspijeh ostvarila je ulogom Gloria Delgado-Pritchett u popularnoj humorističnoj seriji Moderna obitelj, gdje je njezina energična i duhovita gluma osvojila milijune gledatelja diljem svijeta. Osim toga, glumila je i u nekoliko filmova poput Vruća potjera i Griselda.

Foto: profimedia

Privatni život i brakovi

Osim toga, Sofia je bila u dva braka. Prvi brak bio je s Joeom Gonzalezem (1991.–1993.), a drugi s Joeom Manganiellom (2015.–2024.). Ima sina Manola Gonzalez-Ripoll Vergaru iz prvog braka.

