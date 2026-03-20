Bivša supruga Igora Kojića o posljedicama razvoda: 'Dobila sam 10 kg i ošišala se na muško'

Srpska pjevačica Sofija Dacić (24), poznata regionalnoj publici iz glazbenog natjecanja "Zvezde Granda", privukla je veliku pozornost na TikToku objavom koja je mnogima poslužila kao ohrabrenje. U kratkom videu, Dacić je poslala snažnu poruku podrške svima koji razmišljaju o napuštanju nesretnog braka ili veze, koristeći vlastito iskustvo kao inspiraciju za promjenu.

Na videu, koji je dosad prikupio više od dvjesto tisuća pregleda, pjevačica Sofija Dacić vedro pjeva i pleše u svojoj garderobi, dok se na ekranu ispisuje tekst koji opisuje njezino prijašnje stanje: "+10kg, anksiozna, ošišana na muško". Poruka kulminira rečenicom: "Ako razmišljaš o razvodu, ovo je znak. GO GIRL".

Ovim je riječima Dacić izravno aludirala na vlastitu transformaciju nakon razvoda od Igora Kojića (38), sina poznatog pjevača Dragana Kojića Kebe. Njezin je privatni život posljednjih mjeseci bio pod povećalom javnosti, a pjevačica je u intervjuima otvoreno govorila o prevladavanju strahova i teškog razdoblja, naglašavajući kako se danas osjeća snažnije i samopouzdanije no ikad.

Komentari podrške i duhovite reakcije

Da je njezina poruka odjeknula, svjedoči i više od sedam tisuća lajkova te brojni komentari podrške. Mnoge su korisnice u objavi pronašle utjehu i inspiraciju, a neke su reagirale s dozom humora koji je obilježio raspravu ispod videa. "Odo' da raskinem", napisala je jedna pratiteljica, na što su se mnogi nasmijali. Druga se našalila na svoj račun komentarom: "Ja bih se razvela, al' nemam od koga".

Uz duhovite dosjetke, nizali su se i komplimenti na račun pjevačičinog izgleda i hrabrosti. "Boginjo", "Anđeo" i "Najljepša", samo su neke od poruka kojima su pratitelji izrazili svoje divljenje.

