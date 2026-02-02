Obitelj je slomljena: Snoop Dogg se oglasio nakon smrti desetomjesečne unuke

Glazbenik Snoop Dogg (51) oglasio se nakon što je njegova kći Cori Broadus (26) podijelila potresnu vijest o smrti svoje desetomjesečne kćeri. Posljednjih dana njezini pratitelji primijetili su niz emotivnih objava na društvenim mrežama, a u subotu je otkrila tužan razlog koji stoji iza njih, piše UNILAD.

Legendarni reper reagirao je na društvenim mrežama. Na Instagramu je objavio obiteljsku fotografiju na kojoj je i Cori, uz emotikon sklopljenih ruku. Objava je ubrzo prikupila stotine tisuća lajkova i tisuće poruka podrške, a obožavatelji su obitelji slali riječi utjehe i suosjećanja.

"Šaljem ljubav i pozitivnu energiju cijeloj obitelji", napisao je jedan pratitelj, dok je drugi dodao: "Molim se za vas, srce mi se slama." Među onima koji su se javno oglasili bila je i glumica Luenell, koja je poručila: "Svi se iskreno molimo za ovu obitelj, kao i za obitelj oca djeteta."

Borba od prvog dana života

Djevojčica se od samog rođenja suočavala s ozbiljnim zdravstvenim problemima. Na svijet je došla tri mjeseca prije termina te je veći dio života provela u bolnici, na odjelu neonatalne intenzivne njege. Obitelj je početkom godine doživjela tračak nade kada je Cori objavila da je njezina kći napokon puštena kući.

"Napokon je kod kuće. Hvala vam na svakoj molitvi, svakoj poruci i svoj ljubavi. Bog je sve čuo", napisala je tada. Nažalost, samo nekoliko tjedana kasnije stigla je najteža moguća vijest.

Potresne oproštajne poruke

Nakon smrti djevojčice, Cori je ponovno podijelila svoju raniju objavu o dolasku kćeri kući iz bolnice, uz riječi: "Nakon 20 dana?! Pa muka mi je od svega."

Od svoje kćeri oprostio se i njezin otac, Corin zaručnik Wayne Deuce. "Otkad si otišla, Codi Dreaux, tuga me ne napušta. Ali znam da si sada na miru. Tata će te uvijek voljeti, moja malena", napisao je.

Emotivnu poruku podijelila je i medicinska sestra koja je brinula o djevojčici. "Tužna sam već šest dana. Posao medicinske sestre donosi i lijepe i teške trenutke, a ovo je najteži koji sam doživjela. Bila mi je čast brinuti o toj djevojčici. Posljednji put sam je okupala i rekla joj da je volim, nisam ni slutila da se opraštam", napisala je.

