Članica megapopularne grupe Girls Aloud, britanska pjevačica Sarah Harding (39), koja se borila s agresivnim rakom dojke, umrla je u nedjelju ujutro, izvijestila je njezina majka.

Harding je u kolovozu 2020. otkrila da joj je dijagnosticirana teška bolest, koja se u međuvremenu proširila i na druge dijelove tijela. Njezina majka Marie objavila je tužnu vijest na Instagramu, opisujući svoju "lijepu" kćer kao "svijetlu, sjajnu zvijezdu".

"U dubokoj žalosti moram podijeliti s vama vijest da je umrla moja prekrasna kći Sarah. Mnogi od vas znaju da je Sarah vodila bitku s rakom i da se snažno borila do zadnjega dana. Otišla je jutros u miru. Željela bih zahvaliti svima koji su joj pružali iskrenu podršku zadnjih godinu dana. Njoj je to puno značilo i davalo joj je snagu", napisala je majka pjevačice.

Prošla kemoterapiju i mastektomiju

Sarah Harding je u svojim memoarima pod nazivom "Hear Me Out", objavljenima u ožujku ove godine, iznijela potresne detalje o svojoj borbi sa zloćudnom bolešću.

"U prosincu mi je liječnik rekao da će mi predstojeći Božić vjerojatno biti posljednji... Ne želim znati točnu prognozu, ne znam zašto bi to itko želio", napisala je glazbenica u isječku knjige koji je objavio portal The Times.

Između ostaloga, Sarah je kazala kako "pokušava živjeti i uživati u svakoj sekundi svoga života, koliko god to dugo trajalo".

Nakon što je napipala kvržicu u dojci, Sarah je bila podvrgnuta kemoterapiji i mastektomiji. Dva tjedna provela je u induciranoj komi. Naime, liječnici su joj u prsa uveli kateter koji omogućuje davanje lijekova za kemoterapiju izravno u krvotok. Iako joj je postupak donekle olakšao bolne simptome, dobila je za život opasne otekline u grudima i na vratu.

"U jednom trenutku drastično mi je pao krvni tlak i hitno sam prebačena na intenzivnu njegu. Odmah mi je uklonjen kateter, ali počeli su mi otkazivati pluća i bubrezi, pa su me liječnici odlučili staviti u induciranu komu. Nisu vjerovali da ću se izvući, mojoj majci samo su rekli da se pripremi na najgore", otkrila je Harding u memoarima.

Opisala je i kako se osjećala nakon mastektomije.

"Vrištala sam nakon što sam se probudila poslije operacije... Sada imam samo hrpu šavova tamo gdje su mi nekad bile dojke... Ne mogu se više niti pogledati u zrcalu, ne mogu se suočiti s tim, jednostavno više ne izgledam poput sebe, ne prepoznajem se... Jako je teško probuditi se sa spoznajom da jedan dio mene nedostaje; nestao je dio moje ženstvenosti, a taj gubitak slama mi srce", iskrena je bila pjevačica.

Poznati se opraštaju...

Brojne televizijske i glazbene zvijezde bile su među onima koji su odali počast preminuloj pjevačici, koja je rođena u Ascotu, Berkshireu, 17. studenoga 1981. godine.

Bivša "spajsica" Geri Horner napisala je na Twitteru: "Počivaj u miru, Sarah Harding. Bit ćeš zapamćena po svjetlu i radosti koju si donijela svijetu."

TV voditeljica Davina McCall, koja je vodila Big Brother, napisala je da je bilo "jako, jako tužno" čuti ovu vijest. "Zvijezda od početka, izuzetno zabavna i otvorena, ali i nekako krhka... Šaljem ljubav njezinoj obitelji i prijateljima."

Sarin bivši dečko Calum Best, zvijezda reality televizije, progovorio je o "ludim, zabavnim vremenima i avanturama" koje su njih dvoje imali zajedno, rekavši da će mu Sarah "jako nedostajati".

Pojavila se u nekoliko filmova i realityja

Harding se proslavila 2002. godine kao natjecateljica u emisiji "Popstars: The Rivals", ITV-ovu talent showu čiji je cilj bio pronaći novi ženski te novi boy bend.

Sarah je ušla u finale i osvojila posljednje mjesto u skupini - unatoč tomu što je prema kladionicama bila autsajderica - uz Nicolu Roberts, Nadine Coyle, Kimberley Walsh i Cheryl Cole (tada Tweedy).

Girls Aloud je najprodavanija britanska ženska grupa 21. stoljeća, koja je prodala 4,3 milijuna singlova i četiri milijuna albuma. Grupa je imala nekoliko svjetskih hitova, uključujući "Sound of the Underground", "The Promise", "Love Machine", "Jump" i "Call The Shots".

Članice grupe ponovno su se okupile 2012. nakon kratke stanke kako bi objavile album svojih najvećih hitova. Konačan razlaz najavile su 2013. godine.

Harding je od tada imala nekoliko glumačkih uloga, uključujući pojavljivanja u filmovima "Run for Your Wife" i "St. Trinian's 2: The Legend of Fritton's Gold".

Pojavila se i u reality showu programa Channel 4 "The Jump" 2016., ali je bila prisiljena povući se nakon ozljede koljena. Godine 2017. pobijedila je u Celebrity Big Brotheru.