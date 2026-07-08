Slavna Amerikanka ljetovala na Visu pa napustila Hrvatsku: Sad otkrila što misli o Lijepoj Našoj

Američka kantautorica Jewel (52), glazbena ikona devedesetih, provela je obiteljski odmor u Hrvatskoj i svoje je oduševljenje podijelila s pratiteljima na Instagramu. U emotivnoj objavi oprostila se od Lijepe Naše, opisujući je kao "prekrasnu i gostoljubivu zemlju" te otkrila da je njezina avantura uključivala puno više od sunca i mora, zaronivši duboko u jedinstvenu povijest otoka Visa.

'Tužna sam što napuštam Hrvatsku'

"Tužna sam što napuštam Hrvatsku", započela je pjevačica svoju objavu uz seriju od 13 fotografija koje dokumentiraju njezino putovanje. "Uživali smo u našem vremenu - od drevnih gradova i utvrda do hladnoratovskih nuklearnih bunkera." Upravo su fotografije iz napuštenih vojnih objekata privukle najviše pozornosti, prikazujući Jewel i njezinu obitelj kako istražuju mračne betonske tunele, zahrđala metalna vrata i ostatke topništva.

Ovi prizori potječu s otoka Visa, a na jednoj od fotografija vidljiv je i putokaz za Podhumlje, malo selo u unutrašnjosti otoka. Njezina objava izazvala je lavinu pozitivnih reakcija, a javili su se i brojni obožavatelji iz Hrvatske. "Moja predivna domovina", napisala je jedna pratiteljica, dok je druga dodala: "Tako mi je drago što vam se svidjela moja zemlja i što ste se dobro proveli."

Inače, Jewel Kilcher, četverostruko nominirana za nagradu Grammy, proslavila se folk-pop hitovima i prodala je više od 30 milijuna albuma diljem svijeta. Osim glazbene karijere, uspješna je i kao pjesnikinja, glumica te vizualna umjetnica.

Njezin posjet Hrvatskoj poklopio se s velikom izložbom njezinih radova "Matriclysm: An Archeology of Connections Lost", koja je trenutno postavljena u Veneciji, što objašnjava njezin boravak u ovom dijelu Europe.