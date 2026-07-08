FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
'TUŽNA SAM' /

Slavna Amerikanka ljetovala na Visu pa napustila Hrvatsku: Sad otkrila što misli o Lijepoj Našoj

Slavna Amerikanka ljetovala na Visu pa napustila Hrvatsku: Sad otkrila što misli o Lijepoj Našoj
×
Foto: Matt Symons/Pacific coast news/Profimedia

Njezin posjet Hrvatskoj poklopio se s velikom izložbom njezinih radova "Matriclysm: An Archeology of Connections Lost", koja je trenutno postavljena u Veneciji, što objašnjava njezin boravak u ovom dijelu Europe

8.7.2026.
8:50
Hot.hr
Matt Symons/Pacific coast news/Profimedia
Google Dodaj net.hr među omiljene izvore na Googleu
VOYO logo
VOYO logo

Američka kantautorica Jewel (52), glazbena ikona devedesetih, provela je obiteljski odmor u Hrvatskoj i svoje je oduševljenje podijelila s pratiteljima na Instagramu. U emotivnoj objavi oprostila se od Lijepe Naše, opisujući je kao "prekrasnu i gostoljubivu zemlju" te otkrila da je njezina avantura uključivala puno više od sunca i mora, zaronivši duboko u jedinstvenu povijest otoka Visa.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Objavu dijeli Jewel (@jewel)

 

'Tužna sam što napuštam Hrvatsku'

"Tužna sam što napuštam Hrvatsku", započela je pjevačica svoju objavu uz seriju od 13 fotografija koje dokumentiraju njezino putovanje. "Uživali smo u našem vremenu - od drevnih gradova i utvrda do hladnoratovskih nuklearnih bunkera." Upravo su fotografije iz napuštenih vojnih objekata privukle najviše pozornosti, prikazujući Jewel i njezinu obitelj kako istražuju mračne betonske tunele, zahrđala metalna vrata i ostatke topništva.

Ovi prizori potječu s otoka Visa, a na jednoj od fotografija vidljiv je i putokaz za Podhumlje, malo selo u unutrašnjosti otoka. Njezina objava izazvala je lavinu pozitivnih reakcija, a javili su se i brojni obožavatelji iz Hrvatske. "Moja predivna domovina", napisala je jedna pratiteljica, dok je druga dodala: "Tako mi je drago što vam se svidjela moja zemlja i što ste se dobro proveli."

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Objavu dijeli Jewel (@jewel)

Inače, Jewel Kilcher, četverostruko nominirana za nagradu Grammy, proslavila se folk-pop hitovima i prodala je više od 30 milijuna albuma diljem svijeta. Osim glazbene karijere, uspješna je i kao pjesnikinja, glumica te vizualna umjetnica.

Njezin posjet Hrvatskoj poklopio se s velikom izložbom njezinih radova "Matriclysm: An Archeology of Connections Lost", koja je trenutno postavljena u Veneciji, što objašnjava njezin boravak u ovom dijelu Europe.

GlazbenicaPosjet HrvatskojVis
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike