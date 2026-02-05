Najpoznatija hrvatska influencerica progovorila o teškom periodu: 'Skrivam istinu već godinu dana'
Zbog nagađanja o mršavljenju, Mirta Miler odlučila je prekinuti šutnju
Hrvatska influencerica Mirta Miler (28) koja na Instagramu okuplja više od 2,2 milijuna pratitelja, dok je na TikToku prati čak 18,7 milijuna ljudi, našla se u središtu rasprava na društvenim mrežama nakon što su se pojavili brojni komentari i prozivke vezane uz njezin fizički izgled. Dio pratitelja počeo je nagađati da je njezin gubitak kilograma povezan s korištenjem lijeka Ozempic, koji se posljednjih mjeseci često spominje u kontekstu mršavljenja slavnih, zbog čega se Mirta odlučila oglasiti i javno ispričati svoju stranu priče.
U videu objavljenom na TikToku otvoreno je progovorila o razdoblju koje opisuje kao jedno od najtežih u životu te priznala da istinu od pratitelja skriva već gotovo godinu dana.
„Skrivam istinu od vas već gotovo godinu dana i mislim da je vrijeme da napokon o svemu progovorim. Prije nego što me počnete osuđivati, molim vas da shvatite kako je ovo jako osobno i da mi je vrlo teško pričati o ovome“, započela je.
Objasnila je da joj je 2025. godina bila iznimno teška zbog niza bolnih gubitaka.
„Godina 2025. za mene je bila jedna od najtežih u životu iz jako puno razloga. Prošle godine izgubila sam obje bake u razmaku od šest mjeseci. Bila sam im jako bliska, te su me žene odgojile. To je bio ogroman šok, iz očitih razloga, i nisam se s tim nosila onako dobro kako sam mislila da hoću“, ispričala je.
Kako navodi, upravo ju je taj emocionalni slom ponovno gurnuo u borbu s poremećajem prehrane s kojim se nosi već godinama.
„To me ponovno gurnulo u moj poremećaj prehrane. Kad god mi se mentalno zdravlje pogorša, ofarbam se u plavo. Prošle godine bila sam plava šest mjeseci. Mislim da to ima veze s tim što stavljam masku i bježim od toga tko sam zapravo“, priznala je.
Dodala je i da o toj temi dosad nije javno govorila zbog osjećaja srama i poraza.
„Nikada o ovome nisam otvoreno pričala, pogotovo ne javno jer me sram i osjećam se poraženo. U posljednje vrijeme ponovno dolazim sebi i vraćam svoju iskru“, rekla je, istaknuvši da želi biti glas svima koji prolaze kroz slične situacije.
Poslala poruku svima koji prolaze isto
„Ovdje sam da vam kažem da niste ludi i da vas ne treba biti sram. Ljudi ste i vaše nesavršenosti čine vas jačima i ljepšima. Žao mi je što sam se pretvarala da je sve u redu i što sam lagala da sam dobro. Znam da ćete razumjeti“, poručila je svojim pratiteljima.
U opisu videa dodatno je naglasila važnost empatije i razumijevanja.
„Nikad ne znaš kroz što netko prolazi, zato budimo ljubazni – to je zapravo najlakša stvar koju možemo učiniti, a nekome može uljepšati dan. Ova je tema za mene jako teška i zastrašujuća jer se s njom nosim već više od deset godina. Nadam se da će moja iskrenost potaknuti i druge da budu hrabri i da zajedno sa mnom odaberu oporavak“, zaključila je.
POGLEDAJTE VIDEO: Split o snijegu, na Beograd pala bomba! U Rimu neki 'čudni anđeli': Ovo je Direktov pregled dana