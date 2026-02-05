Najpoznatija hrvatska influencerica progovorila o teškom periodu: 'Skrivam istinu već godinu dana'

Hrvatska influencerica Mirta Miler (28) koja na Instagramu okuplja više od 2,2 milijuna pratitelja, dok je na TikToku prati čak 18,7 milijuna ljudi, našla se u središtu rasprava na društvenim mrežama nakon što su se pojavili brojni komentari i prozivke vezane uz njezin fizički izgled. Dio pratitelja počeo je nagađati da je njezin gubitak kilograma povezan s korištenjem lijeka Ozempic, koji se posljednjih mjeseci često spominje u kontekstu mršavljenja slavnih, zbog čega se Mirta odlučila oglasiti i javno ispričati svoju stranu priče.

U videu objavljenom na TikToku otvoreno je progovorila o razdoblju koje opisuje kao jedno od najtežih u životu te priznala da istinu od pratitelja skriva već gotovo godinu dana.

„Skrivam istinu od vas već gotovo godinu dana i mislim da je vrijeme da napokon o svemu progovorim. Prije nego što me počnete osuđivati, molim vas da shvatite kako je ovo jako osobno i da mi je vrlo teško pričati o ovome“, započela je.

Objasnila je da joj je 2025. godina bila iznimno teška zbog niza bolnih gubitaka.

„Godina 2025. za mene je bila jedna od najtežih u životu iz jako puno razloga. Prošle godine izgubila sam obje bake u razmaku od šest mjeseci. Bila sam im jako bliska, te su me žene odgojile. To je bio ogroman šok, iz očitih razloga, i nisam se s tim nosila onako dobro kako sam mislila da hoću“, ispričala je.

Kako navodi, upravo ju je taj emocionalni slom ponovno gurnuo u borbu s poremećajem prehrane s kojim se nosi već godinama.

„To me ponovno gurnulo u moj poremećaj prehrane. Kad god mi se mentalno zdravlje pogorša, ofarbam se u plavo. Prošle godine bila sam plava šest mjeseci. Mislim da to ima veze s tim što stavljam masku i bježim od toga tko sam zapravo“, priznala je.

Dodala je i da o toj temi dosad nije javno govorila zbog osjećaja srama i poraza.

„Nikada o ovome nisam otvoreno pričala, pogotovo ne javno jer me sram i osjećam se poraženo. U posljednje vrijeme ponovno dolazim sebi i vraćam svoju iskru“, rekla je, istaknuvši da želi biti glas svima koji prolaze kroz slične situacije.

Poslala poruku svima koji prolaze isto

„Ovdje sam da vam kažem da niste ludi i da vas ne treba biti sram. Ljudi ste i vaše nesavršenosti čine vas jačima i ljepšima. Žao mi je što sam se pretvarala da je sve u redu i što sam lagala da sam dobro. Znam da ćete razumjeti“, poručila je svojim pratiteljima.

U opisu videa dodatno je naglasila važnost empatije i razumijevanja.

„Nikad ne znaš kroz što netko prolazi, zato budimo ljubazni – to je zapravo najlakša stvar koju možemo učiniti, a nekome može uljepšati dan. Ova je tema za mene jako teška i zastrašujuća jer se s njom nosim već više od deset godina. Nadam se da će moja iskrenost potaknuti i druge da budu hrabri i da zajedno sa mnom odaberu oporavak“, zaključila je.

