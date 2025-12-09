Skoro joj sve ispalo: Cardi B u izazovnoj haljini ukrala show na rođendanu partnera

Cardi B (33), američka reperica i reality zvijezda, ponovno je privukla svu pažnju na proslavi rođendana svog partnera, Stefona Diggsa (32), NFL igrača, održanoj u Miamiju. Za večernji izlazak odabrala je izrazito provokativnu crnu haljinu otvorenih leđa koja je istaknula njezinu figuru i otkrila tetovaže na donjem dijelu leđa i stražnjici.

Haljina koja je privukla svu pozornost

Cardi je na društvenim mrežama podijelila kratki video u kojem ponosno pokazuje outfit — crnu haljinu srednje dužine ukrašenu zlatnim lancima, uz crne sandale na visoku petu i upečatljiv zlatni nakit. Snimka prikazuje i Diggsa, koji je s osmijehom pratio njezin plesni trik uz njega.

Stil koji ostaje u centru pažnje

Reperica posljednjih mjeseci sve češće nosi izazovne kombinacije, osobito otkad je u studenom rodila sina. Već nekoliko dana nakon poroda pojavila se na otvaranju Cybexove trgovine u New Yorku u mini suknji, kratkoj jakni i visokim čizmama, naglašavajući zategnut struk i figuru.

Obitelj i nova životna etapa

Cardi B nedavno je dobila prvo dijete sa Stefanom Diggsom, dok je već majka troje djece - kćeri Kulture (7) i Blossom (1) te sina Wavea (4) iz braka s bivšim suprugom Offsetom. Par je vezu potvrdio u svibnju 2024., a Cardi je nakon poroda poručila da je nova beba daje dodatnu snagu i motivaciju da bude najbolja verzija sebe.

