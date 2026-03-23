FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
LUKSUZ ILI PRETJERIVANJE? /

Skoro 18 milijuna eura na jednoj fotografiji: Ronaldo i Georgina izazvali lavinu reakcija
Foto: profimedia

U fokusu fotografije našli su se luksuzni predmeti velike vrijednosti

23.3.2026.
17:09
Hot.hr
profimedia
VOYO logo
VOYO logo

Portugalski nogometaš Cristiano Ronaldo (41) i njegova žena, španjolska manekenka i influencerica Georgina Rodríguez (32) ponovno su izazvali lavinu reakcija na društvenim mrežama, ovoga puta zbog fotografije koja je mnoge razljutila.

Na objavi koju je Georgina podijelila vidi se par tijekom opuštene večeri u Madridu, no pažnju javnosti nije privukla atmosfera, već luksuz koji ih okružuje.

Na fotografiji su uočeni brojni skupocjeni predmeti – od nakita do ekskluzivnog automobila – zbog čega su korisnici interneta počeli procjenjivati njihovu ukupnu vrijednost.

Milijuni na jednoj slici

Prema procjenama koje kruže društvenim mrežama, vrijednost prikazanih predmeta mogla bi doseći čak 17,8 milijuna eura. Među najistaknutijima su luksuzni automobil Bugatti Centodieci, čija se vrijednost procjenjuje na više od 11 milijuna eura, zaručnički prsten vrijedan oko 5 milijuna eura te luksuzni satovi marke Patek Philippe.

Dodatnu pažnju privukla je i pjesma Diamonds u pozadini, koja je dodatno naglasila simboliku bogatstva i glamura.

Podijeljene reakcije javnosti

Iako par često dijeli detalje svog luksuznog života, reakcije su ovoga puta bile posebno oštre. Mnogi su korisnici društvenih mreža objavu nazvali pretjeranom i neukusnom, osobito u kontekstu globalnih ekonomskih razlika.

S druge strane, dio publike smatra da je upravo takav sadržaj dio njihovog imidža, koji godinama grade kroz prikaz uspjeha, bogatstva i obiteljskog života.

Važno je napomenuti da su iznosi koji se spominju uglavnom rezultat internetskih procjena, a ne službenih potvrda. Ipak, sama objava ponovno je otvorila raspravu o tome gdje je granica između dijeljenja uspjeha i pretjeranog isticanja bogatstva.

RonaldoGeorgina Rodríguez
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
