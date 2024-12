Skandalozna dječja zvijezda iznenadila izdanjem: Fanovi oduševljeni transformacijom

Bivša dječja zvijezda Amanda Bynes (38) predstavila je svoje umjetničke radove na izložbi u Los Angelesu. Svojim se uspjehom pohvalila na društvenim mrežama te je pozirala s bliskim prijateljem Liamom Paulsonom, modnim dizajnerom. Za događaj je izabrala upečatljivu modnu kombinaciju, koja njene fanove nije ostavila ravnodušnima.

Nekadašnja glumica odjenula je kratku crnu majicu koja je istaknula njen dekolte, a uparila ju je s crnim hlačama i čizmama.

Iako su glumicu nerijetko kritizirali zbog promjene izgleda, ovaj su je put brojni u komentarima pohvalili, naglasivši da izgleda "fantastično", "predivno" i "sretno".

Inače, glumica je diplomirala na američkom modnom institutu, a rekla je da se ovom izložbom njena diploma isplatila.

Podsjetimo, Amanda je bila jedna od najpoznatijih dječjih glumačkih zvijezda te se proslavila ulogama u uspješnim tinejdžerskim filmovima "What A Girl Wants", "She's The Man" i "Easy A". Ipak, glumu je napustila 2010. godine, a devet je godina bila pod skrbništvom majke zbog devijantnog ponašanja i problema s mentalnim zdravljem. Uhvaćena je kako upravlja automobilom pod utjecajem opijata te je uzrokovala požar ispred kuće nepoznatih ljudi.

Foto: Profimedia Amanda Bynes bila je zvijezda filmova ranih 2000-ih.

Suočila se s ovisnošću o alkoholu i drogi što je rezultiralo i njenom drastičnom promjenom izgleda, a danas tvrdi da je uspjela pobijediti svoje ovisnosti.

