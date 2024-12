Jennifer Lopez i Ben Affleck viđeni zajedno: Razmijenili poklone za Božić

Bivši bračni par Jennifer Lopez (55) i Ben Affleck (52) viđeni su kako navodno razmjenjuju božićne poklone tijekom zajedničkog ručka u Los Angelesu, prenosi Daily Mail.

"Imaju svaku namjeru ostati prisutni u životima jedno drugoga unatoč tome što više nisu romantično povezani", rekao je izvor ranije za Page Six. Popularna glumica i pjevačica za susret je obukla predimenzioniranu vestu te plave traperice, dok je Ben odabrao crni kaput te također plave traperice.

Jennifer je podnijela razvod od dvostrukog oskarovca 20. kolovoza, no par i dalje poslovno surađuje. Nedavno je objavljen film "Unstoppable" u kojem je Ben bio dio producentskog tima, dok je Jennifer bila ispred kamere. Također, u nadolazećem mjuziklu "Kiss of the Spider Woman" Ben je preuzeo ulogu izvršnog producenta, a prema pisanju stranih medija J.Lo će brojne oduševiti svojim vokalnim izvedbama u ulozi Lune/Aurore.

Podsjetimo, Lopez je kao službeni datum razdvajanja nje i Afflecka navela 26. travnja 2024. godine te je ona bila ta koja je odlučila prekinuti brak, podnoseći zahtjev za razvod točno na godišnjicu njihovog drugog vjenčanja.

