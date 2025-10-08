Skandal na izboru za Miss Rusije 2025: Sudionice tvrde da je natjecanje bilo namješteno

Finale izbora „Mis Rusija 2025“, koje je održano 5. listopada u Moskvi, završilo je u sjeni skandala. Pobjednica Anastasija Venza (22), studentica iz Moskovske oblasti, osvojila je krunu, no ubrzo su na društvenim mrežama i u medijima isplivale sumnje o regulaciji natjecanja.

Poruke koje potresaju izbor

Nekoliko natjecateljica objavilo je navodne prepiske u kojima tvrde da je izbor bio unaprijed dogovoren. Navode da je Venza tek tjedan dana prije finala došla na pripreme, za razliku od drugih koje su bile prisutne nekoliko tjedana. Također, tvrde da je izbjegavala probe i da je imala privilegiran tretman. Autentičnost poruka nije potvrđena, ali su one izazvale burne reakcije na društvenim mrežama.

Šutnja organizatora i neslužbene kritike

Organizatori izbora nisu se oglasili ni da potvrde ni da demantiraju optužbe, što dodatno potiče sumnje. Bivša „Mis Rusija“ iz 2022., Ana Linjikova (24), navodno je kritizirala Venzu, ističući kako joj nedostaje harizma za međunarodnu scenu, no ona se službeno nije oglasila.

Izbor pod povećalom javnosti

Izbor „Mis Rusija“ godinama je bio simbol ljepote i tradicije, no sada se našao pod pritiskom sumnji i nepoverenja. Dok jedni smatraju da je riječ o nezadovoljstvu nakon natjecanja, drugi tvrde da je ovo tek početak otvaranja vrata transparentnosti.

Pobjednica i dalje ostaje

Unatoč kontroverzama, Anastasija Venza ostaje službena pobjednica izbora „Mis Rusija 2025“. No njena kruna sada je okružena pitanjima o regularnosti i vjerodostojnosti cijelog natjecanja.

