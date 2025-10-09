OTKAZAN KONCERT /

Skandal na granici: Anđeli Ignjatović Breskvici zabranjen ulazak na Kosovo

Foto: Antonio Ahel/pixsell

Iako još uvijek nije službeno potvrđeno koji je točno razlog zabrane ulaska, vijest je izazvala veliko iznenađenje među njenim obožavateljima

9.10.2025.
15:47
Hot.hr
Antonio Ahel/pixsell
Srpskoj pjevačici Anđeli Ignjatović (24), poznatijoj kao Breskvica, jučer je zabranjen ulazak na Kosovo, doznaje Telegraf.rs. 

Naime, pjevačica je sinoć, 8. listopada, trebala održati koncert u Kosovskoj Mitrovici, no pripadnici kosovske policije nisu joj dopustili prelazak administrativne granice. Prema informacijama koje su dostupne, Anđela je vraćena s administrativnog prijelaza, što je automatski dovelo do otkazivanja njenog nastupa u sjevernom dijelu Kosova.

Foto: Antonio Ahel/ataimages/pixsell

Iako još uvijek nije službeno potvrđeno koji je točno razlog zabrane ulaska, vijest je izazvala veliko iznenađenje među njenim obožavateljima. Osim po svojoj glazbenoj karijeri, Anđela je javnosti poznata i kao bivša djevojka pjevača Mihajla Veruovića Voyagea, a njihova veza bila je često tema medijskih spekulacija.

Foto: Stefan Tomasevic/pixsell

Optužena za genocidnu pjesmu

Podsjećamo, prošle godine na srpskom izboru za pjesmu za Eurosong, Breskvica je bila jedan od favorita s pjesmom 'Gnezdo Orlovo'. 

Pjevačicu su mnogi optužili da je pjesma genocidna te da govori o istjerivanju Albanaca s Kosova. Breskvica je to demantirala, no unatoč tome, korisnici na društvenoj mreži X nizali su negativne komentare na njezin račun.

