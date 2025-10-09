Skandal na granici: Anđeli Ignjatović Breskvici zabranjen ulazak na Kosovo

Srpskoj pjevačici Anđeli Ignjatović (24), poznatijoj kao Breskvica, jučer je zabranjen ulazak na Kosovo, doznaje Telegraf.rs.

Naime, pjevačica je sinoć, 8. listopada, trebala održati koncert u Kosovskoj Mitrovici, no pripadnici kosovske policije nisu joj dopustili prelazak administrativne granice. Prema informacijama koje su dostupne, Anđela je vraćena s administrativnog prijelaza, što je automatski dovelo do otkazivanja njenog nastupa u sjevernom dijelu Kosova.

Foto: Antonio Ahel/ataimages/pixsell

Iako još uvijek nije službeno potvrđeno koji je točno razlog zabrane ulaska, vijest je izazvala veliko iznenađenje među njenim obožavateljima. Osim po svojoj glazbenoj karijeri, Anđela je javnosti poznata i kao bivša djevojka pjevača Mihajla Veruovića Voyagea, a njihova veza bila je često tema medijskih spekulacija.

Foto: Stefan Tomasevic/pixsell

Optužena za genocidnu pjesmu

Podsjećamo, prošle godine na srpskom izboru za pjesmu za Eurosong, Breskvica je bila jedan od favorita s pjesmom 'Gnezdo Orlovo'.

Pjevačicu su mnogi optužili da je pjesma genocidna te da govori o istjerivanju Albanaca s Kosova. Breskvica je to demantirala, no unatoč tome, korisnici na društvenoj mreži X nizali su negativne komentare na njezin račun.

