Sjećate li se pjevačice grupe Mandi? Otpjevala 'Nisi me bio vrijedan ti' pa nestala sa scene

Domaća grupa Mandi nastala je 1990. godine i uspješno se prilagodila nadolazećem valu dance hitova tipičnih za to desetljeće. Prije velikog komercijalnog uspjeha, grupa je svirala na vjenčanjima, a sve se promijenilo nakon što je izašao i danas obožavani hit "Nisi me bio vrijedan ti". Aranžman se pripisuje Miri Buljanu, za tekst je zaslužan Hrvoje Stupar, a bend je sačinjen od Mirjane i Damira Gönza, Damira Kičića, Kreše Bernardića i Dražena Sokača.

Nitko od njih tada nije očekivao uspjeh koji im se osmijehnuo, a nakon pjesme koja se orila radijskim eterom, zajedno su izveli i hitove "Pristajem na sve" i "Zbog tebe". Godine 2000. grupa je, na iznenađenje mnogih, nestala s javne scene.

Zvijezda sastava Mirjana Gönz napustila je grupu 1998. godine i okreknula se, na kratko vrijeme, solističkim vodama te snimila samostalni glazbeni album. Početkom novog tisućljeća, kada je ostala trudna sa kćeri (danas 19-godišnjakinjom), shvatila je da je glazbena karijera više ne ispunjava kao nekada.

"Živim život zaposlene žene, domaćice i majke. Stvarno nema tu puno filozofije. Pjevam u bendu Acoustic Stress Free, sviramo strane covere. I to mi je super, kao psihoterapija. I to ti je to. Za ostale ne znam, nisam u kontaktu s njima", rekla je jednom prilikom.

Foto: Youtube

Mirjana je već dugo godina zaposlena kao knjigovotkinja u obiteljskoj tvrtki. Bijeg od javnosti joj je odlično došao, a kad se zaželi podsjetiti kako je to nekada bilo, Mirjana zna nastupiti s bendom u kojem njezin suprug Damir svira gitaru.

