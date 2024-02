Danas je najiščekivanija zabava 2024. godine - Megadance Party u zagrebačkoj Areni, gdje će pored brojnih izvođača nastupiti i grupa Mandi, a ova zabava nije rezervirana samo za one koji su osigurali ulaznicu za spektakl, već je dostupna i na platformi Voyo.

'Zbog tebe', Pristajem na sve', 'Predobro te poznajem', 'Nisi me bio vrijedan' samo su neki od hitova po kojima su poznati, a koje ćemo sada nakon 30 godina večeras imati priliku slušati.

Sjećate li se njihovog velikog hita?

Pjesma 'Nisi me bio vrijedan' je prvotno ponuđena Vlatki Pokos koja ju je odbila, a prognozirali su da će pjesma biti veliki hit. Bili su u pravu jer je četiri mjeseca nakon objave pjesme grupa Mandi bila nezaobilazna u svim novinama, na televiziji, gostovali su na radijskim postajama i održavali brojne koncerte.

Njihova pjesma možda nije nadjačala hit 'Tek je 12 sati' koji je jedan od najvećih hitova u povijesti domaće dance glazbe, ali je bez imalo sumnje postala klasik koji će na nadolazećem Megadance Partyju biti vrhunac večeri.

Članovi grupe su Mirjana Gönz i njezin suprug Damir koji su objasnili zašto su se povukli sa scene na vrhu karijere, ali i kako danas gledaju na nekadašnje nastupe pred oduševljenim fanovima.

"U to vrijeme sam imala tridesetak godina i našla sam se ni na nebu ni na zemlji, nisam znala što hoću, trčanje za hitovima mi je bilo previše stresno pa sam odustala, nisam to osjećala kao poziv. Nije mi žao što sam otišla iz glazbe", rekla je Mirjana u intervjuu za Gloriju koja se od tada bavi računovodstvom.

"Živim život zaposlene žene, domaćice i majke. Stvarno nema tu puno filozofije. Pjevam u bandu Acoustic stress free, sviramo strane covere. I to mi je super, kao psihoterapija. I to je to. Za ostale ne znam, nisam u kontaktu s njima", kaže i dodaje da joj je iznimno drago što su pozvani na Megadance party.

"Nije bilo nikakvih nedoumica, odmah smo pristali, a drago mi je što će nas na sceni vidjeti i naša 22-godišnja kćer Martika", ističe Mirjana koja se iz javnosti povukla 1998. godine.

Podsjetimo, Arena Zagreb će na jednu noć postati i najveća diskoteka u Hrvatskoj, a uljepšat će je izvođači kao što su ET, Senna M, Ivana Banfić, Ella, Karma, Sandi, Alka Vuica, Šajeta, Vlatka Pokos, Mirjana, Ilan Kabiljo, Denis i Denis, Albina, Vatrogasci, Groovetastic, Dreletronic, Simplicia, Emilia te mnogi gosti iznenađenja.

Puštat će se i pjesme u spomen na preminule pjevače kao što su pjesme Davorke Ručević poznatije kao Kasandra te pjesme Dine Dvornika , Olivera Dragojevića, Massima Savića i Jasmina Stavrosa.

Pratite prijenos uživo i osjetite dio atmosfere najveće diskoteke u Hrvatskoj. Zaplešite i zapjevajte uz Megadance Party - uživo samo na platformi Voyo.

