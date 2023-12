David Caruso, slavni glumac poznat po ulozi detektiva Johna Kellyja u 'Newyorškim plavcima' i nekonvencionalnog policijskog poručnika Horatija Crainea u 'CSI: Miamiju', prošao je kroz značajne promjene nakon 11 godina od povlačenja iz show businessa.

Iako je nekada bio dotjeran i prepoznatljiv po svojim odijelima, danas, kao 67-godišnjak, više ne pridaje veliku pažnju svom izgledu.

Nekadašnja kratka crvena kosa, karakteristična za njegove uloge, sada je duga, a odijela su zamijenjena opuštenim kombinacijama majica s kapuljačama i trenirkama. Naočale za vid sada su dobile prednost nad onim sunčanim koje je nekada nosio, a čak su i brzi automobili postali prošlost - sada mu je važnija udobnost praktičnog SUV-a, poput Ford Flexa.

Nakon što je 'CSI: Miami' otkazan 2012. zbog pada gledanosti i visokih troškova produkcije, Caruso se povukao iz javnosti i godinama uspješno izbjegavao medijsku pažnju.

Bio poznat po svojim dosjetkama, odijevanju i talentu za razotkrivanje zločina, no danas se više ne brine o slavi. Posljednji put javno je fotografiran 2016., ostavljajući dojam čovjeka koji uživa u privatnosti nakon desetljeća provedenih pred kamerama.

Nakon što je napustio svijet glume, Caruso je kratko vodio umjetničku galeriju u Westlake Villageu, no sada živi od svojih 35 milijuna dolara koje je zaradio tijekom karijere.

Unatoč povlačenju, glumac nije potpuno zaboravio svoju prošlost. Izvor blizak njemu, za Daily Mail je potvrdio: "Caruso ima svoju fotografiju iz vremena ‘CSI Miamija‘ i još jednu iz ‘Proof of Life‘, dva njegova najveća hita. Obje su obješene u njegovoj garaži".

Iako njegova rana glumačka karijera nije bila bez izazova, s filmovima poput 'Getting Wasted' 1980. i uloga u trilerima 'Kiss of Death' i 'Jade' 1995., koje su mu donijele Zlatnu malinu, Caruso se nije obeshrabrio. Godine 2000., njegova uloga uz Russella Crowea i Meg Ryan u 'Proof of Life' označila je preokret u njegovoj karijeri.

Njegova kratka pojava u 'Njujorškim plavcima' donijela mu je Zlatni globus 1994. za najboljeg glumca u TV dramskoj seriji, uz Emmy nominaciju. Ipak, napustio je seriju već na samom početku druge sezone, zbog toga što je glumac tražio veći honorar koji mu produkcije nije htjela omogućiti.

Također, David ima intrigantan život i izvan ekrana. Naime, prošao je kroz ukupno tri razvoda. Prvi s glumicom Cheri Maugans, drugi s Rachel Ticotin, s kojom ima kćer Gretu,njihov brak je okončan 1987. Njegov najdulji odnos bio je s producenticom Margaret Buckley, vjenčali su se 1996. i razveli 2004.

Nakon toga, imao je vezu s Lizom Marquez, majkom svoje dvoje najmlađe djece - Marqueza i Palome. Veza se okončala tužbom, no na kraju su se uspijeli nagodili. Naime, Liza je optužila Carusa da ju je varao tijekom njihove veze, no on je demantirao sve optužbe.

"Prošlog je mjeseca David postao zabrinut za dobrobit svoje djece pa je zatražio sudsku pomoć kako bi redefinirao skrbništvo nad zajedničkom djecom. Sada se čini da je Liza odlučila uzvratiti podizanjem lažnih tužbi protiv Davida, što se njemu ne sviđa jer će te tvrdnje odvratiti pozornost stranaka i suda od onoga što je u najboljem interesu njihove djece", rekao je odvjetnik u izjavi objavljenoj za Access Hollywood nakon podnošenja tužbe.

Dodatno, nakon što je rodila drugo dijete u listopadu 2007., tvrdila je da ju je Caruso ostavio uručivši joj tužbu za utvrđivanje očinstva s porukom odvjetnika: "Pomirenje nije opcija." Caruso je demantirao optužbe, a brigu o djeci nakon razvoda dijelili su kroz odvojeno skrbništvo. Tijekom tih događaja, Caruso je započeo vezu s Aminom Tyrone, koju su javno objavili u svibnju 2008.

