Legendarna pjevačica Cher nikada nije skrivala činjenicu da izuzetno teško podnosi godine koje prolaze. Već u ranoj mladosti, počela je koristiti mnoge estetske operacije kako bi odgodila starenje, a i danas, sa 77 godina, estetskim korekcijama održava vitalnost zbog koje joj mnogi ne bi dali godina koliko ima.

Njezin odnos s 40 godina mlađim glazbenim producentom Alexanderom "AE" Edwardsom, također joj vjerojatno pomaže u održavanju mladenačke energije.

Međutim, godine sa sobom nose svoje, a pjevačica se odlučno suprotstavlja izazovima treće dobi i baš ih ne prihvaća.

Na pitanje novinara Harryja Smitha jesu li ona i godine prijatelji, odgovorila je kratko i jasno: "Ne. Mrzim ih."

Foto: Profimedia Foto: Profimedia Cher

Proteklo je 25 godina od izlaska Cherinog povratničkog hita "Believe", no ona nije pokazivala želju za obilježavanjem srebrne obljetnice te pjesme koja ju je vratila na vrh glazbenih ljestvica, prenosi Gloria.

Na pitanje zašto ne želi slaviti tu veliku obljetnicu, odgovorila je s dozom humora: "Pa nije to toliko nevjerojatno, OK? Ne želim govoriti o godinama. To me jako ljuti i baš me može rasp... ti!", izrekla je kroz smijeh u TV emisiji 'Today'.

Pjesma "Believe" objavljena je 1998. na istoimenom albumu, a njom je popularizirala upotrebu autotunea u pop glazbi i osvojila prvo mjesto na Billboardovoj Hot 100 ljestvici.

Svoj stav prema godinama već je jednom izrazila kod Oprah Winfrey prije devet godina, gdje je gostovala zajedno s legendarnom Tinom Turner.

Foto: Profimedia Foto: Profimedia Cher i Alexander Edwards

Kada je Oprah spomenula njihove godine (Tina 68, Cher 61), hvaleći njihov izgled i energiju, Cher je duhovito izjavila: "Starost je sranje." Ta izjava izazvala je veselje i smijeh u studiju.

