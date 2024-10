Sin Jacka Nicholsona njegova je slika i prilika: Dobio ulogu u hororu

Ray Nicholson, sin poznatog glumca Jacka Nicholsona i glumice Rebecce Broussard, sve više privlači pažnju javnosti, i to ne samo zbog svog slavnog oca. Ray, koji ima 32 godine, svojim posljednjim projektom podsjetio je na očevu legendarnu ulogu u filmu "Isijavanje" (The Shining), a mnogi komentiraju kako bi to moglo biti dio marketinške strategije tima "Smile 2".

Reakcije na društvenim mrežama nisu izostale, a mnogi su istaknuli nevjerojatnu sličnost između oca i sina.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Foto: Profimedia Ray Nicholson u filmu "Smile"

"Nepotizam je rijetko dobar, ali Ray Nicholson u filmu "Smile 2" je najbolji odabir svih vremena. Ovo je jednostavno nevjerojatno", "Kada sam vidio poster, bio sam iskreno zbunjen time što su koristili sliku Jacka Nicholsona iz "Isijavanja" za promociju. Nisam imao pojma da je to njegov sin. Nevjerojatno sliče", "Uloga nije velika, ali dovoljna da pokaže talent, sjajan je", neki su od komentara na društvenoj mreži X.

O Rayu Nicholsonu se ne zna mnogo, osim činjenice da je najmlađe dijete Jacka Nicholsona s kojim često ide na košarkaške utakmice LA Lakersa.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Dok je Ray još na početku svoje glumačke karijere, njegov otac je iza sebe ostavio impresivan trag u filmskoj industriji. Jack Nicholson, 12 puta nominiran za Oscara, jedan je od najpriznatijih glumaca u povijesti kinematografije. Glumčev sin je na premijeri filma "Smile 2" govorio o svom ocu i njihovom odnosu: "Vrlo smo različiti ljudi. Rođen sam 1992., a on 1937. Stvari koje utječu na mene ne moraju nužno utjecati na njega. Volim ga. On je moja inspiracija. Svaki dan sam večerao s njim, znaš? Proučio sam to. Tako sam naučio kako biti ljudsko biće. Tako da ćemo, naravno, biti nekako slični. Volim ga. On je moj heroj. Ja sam najsretnije dijete na svijetu. To je sve što bih rekao o tome".

Foto: Profimedia Ray Nicholson

Ray je prije ovog filma bio aktivan u indie projektima, a glumački debi imao je još 2006. godine u filmu "The Benchwarmers". U "Smileu 2" tumači ulogu pokojnog dečka glavne junakinje, koju glumi Naomi Scott, a prije dvije godine glumio je uz Diane Kruger u filmu "Out of the Blue" redatelja Neila LaButea.

POGLEDAJTE VIDEO: Dok gledamo horore tijelo prolazi kroz stanja bijega, borbe i adrenalina, a nakon filmova s ovog popisa teško ćete spavati

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Tekst se nastavlja ispod oglasa