Sin Halida Bešlića se prvi put oglasio nakon smrti oca: Evo što je rekao

Legendarni pjevač narodne glazbe Halid Bešlić preminuo je jučer u 72. godini života. Iza sebe je ostavio suprugu Sejdu i sina Dinu Bešlića koji se sada prvi puta oglasio nakon smrti oca.

"Dobro smo svi. Tako je, kako je," rekao je ukratko za Blic.

Foto: Str-9998/pixsell

Podsjetimo, Halid je svoj privatni život držao podalje od očiju javnosti. Ipak, poznato je da je njegov sin Dino u svibnju 2017. godine doživio prometnu nesreću u Sarajevu, u kojoj su tada ozlijeđene tri osobe, uključujući i on.

