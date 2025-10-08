OTKRIO KAKO JE /

Sin Halida Bešlića se prvi put oglasio nakon smrti oca: Evo što je rekao

Sin Halida Bešlića se prvi put oglasio nakon smrti oca: Evo što je rekao
×
Foto: Rok Valenčič/rok Valenčič/profimedia

Njegov sin je nakon dugo vremena dao izjavu za medije

8.10.2025.
8:20
Hot.hr
Rok Valenčič/rok Valenčič/profimedia
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Legendarni pjevač narodne glazbe Halid Bešlić preminuo je jučer u 72. godini života. Iza sebe je ostavio suprugu Sejdu i sina Dinu Bešlića koji se sada prvi puta oglasio nakon smrti oca.

"Dobro smo svi. Tako je, kako je," rekao je ukratko za Blic.

Sin Halida Bešlića se prvi put oglasio nakon smrti oca: Evo što je rekao
Foto: Str-9998/pixsell

Podsjetimo, Halid je svoj privatni život držao podalje od očiju javnosti. Ipak, poznato je da je njegov sin Dino u svibnju 2017. godine doživio prometnu nesreću u Sarajevu, u kojoj su tada ozlijeđene tri osobe, uključujući i on.

POGLEDAJTE VIDEO: Galeb feat. Halid Bešlić: 'Malo je, malo dana'

Halid BešlićDino BešlićIzjava
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
OTKRIO KAKO JE /
Sin Halida Bešlića se prvi put oglasio nakon smrti oca: Evo što je rekao