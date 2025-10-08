Sin Halida Bešlića se prvi put oglasio nakon smrti oca: Evo što je rekao

VOLJENA LEGENDA /
Svjetska agencija objavila galeriju fotografija u čast Halidu Bešliću: Evo što su napisali
Njegov sin je nakon dugo vremena dao izjavu za medije
Legendarni pjevač narodne glazbe Halid Bešlić preminuo je jučer u 72. godini života. Iza sebe je ostavio suprugu Sejdu i sina Dinu Bešlića koji se sada prvi puta oglasio nakon smrti oca.
"Dobro smo svi. Tako je, kako je," rekao je ukratko za Blic.
Podsjetimo, Halid je svoj privatni život držao podalje od očiju javnosti. Ipak, poznato je da je njegov sin Dino u svibnju 2017. godine doživio prometnu nesreću u Sarajevu, u kojoj su tada ozlijeđene tri osobe, uključujući i on.
POGLEDAJTE VIDEO: Galeb feat. Halid Bešlić: 'Malo je, malo dana'