Šime iz 'Gospodina Savršenog' otkrio divnu vijest: 'Život je dobar'

Šime iz 'Gospodina Savršenog' pohvalio se lijepom viješću na društvenoj mreži - otvorio je obrt.

"Probudio si se živ i zdrav. Živiš na moru. Vani je sunčan dan. Posao ti dobro ide. Dogovaraš nove kampanje. Otvorio si obrt prije pet dana, jutros ispostavio prvu fakturu. Sve to, a tek je utorak. A gdje je tek ostalo. Život je dobar", napisao je na Instagram storyju.

Proslavio rođendan

Podsjetimo, Šime je nedavno proslavio svoj 27. rođendan u raskošnoj atmosferi, uz dobru glazbu i, naravno, prisustvo Maje Šuput. Proslava se održala u splitskom Central Beach Clubu, gdje je vladala vrhunska i energična atmosfera.

Iako je cijela večer bila posvećena zabavi i glazbenim nastupima, svi su se najviše fokusirali na Maju i Šimu, koji su veći dio vremena proveli zajedno. Poseban trenutak večeri obilježio je Joško Čagalj Jole, koji je svojim nastupom dodatno podigao atmosferu, izvodivši svoje poznate hitove. Snimke koje su se pojavile na društvenim mrežama potvrđuju da je rođendansko slavlje bilo za pamćenje.

Nakon proslave rođendana, Šime i Maja su uhvaćeni zagrljeni u šetnji ulicama Splita, što je odmah privuklo brojne komentare i podiglo buru na društvenim mrežama.

