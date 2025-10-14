Ovo je pravi razlog zašto Maja i Šime nisu bili kažnjeni, iako su na motociklu bili bez kacige

Sinoć je odjeknula vijest da su pjevačica Maja Šuput (46) i Šime Elez (27), bivša zvijezda showa "Gospodin Savršeni", prijavljeni policiji zbog vožnje bez kacige dok su motorom dolazili na Majin koncert na Marunijadi u Lovranu. Prema pisanju medija, jedan je građanin putem MUP-ove aplikacije za dojave zatražio da se protiv njih poduzmu odgovarajuće sankcije.

"Vidim da se dva policajca šetaju iza dotičnih na početku snimke, pa je ovo malo bizarno", naveo je građanin u svojoj prijavi.

Foto: Bilanca Uspjeha Opatija

Zašto Šime i Maja neće biti kažnjeni?

O incidentu s Marunijade za Slobodnu Dalmaciju se oglasio Željan Rakela, predsjednik BMW moto kluba Dalmacija i poznati moto avanturist s više od 600.000 kilometara vožnje po svijetu i organiziranih preko 150.000 kilometara grupnih tura. Rakela je pojasnio okolnosti pod kojima su Šuput i Elez snimljeni bez kacige.

"U koloni smo ispratili Šimu i Maju do mjesta koncerta. Svi smo imali kacige. Na ulazu u ograđeni dio gdje se održavao koncert vozio sam prvi i također bez kacige deset metara kroz gužvu do bine, što je bilo u dogovoru s organizatorom, u pratnji policije i zaštitara, krećući se brzinom manjom od 1 km/h s obje noge na podu. U takvim situacijama potrebno je skinuti kacige radi boljeg perifernog vida i slušanja uputa policije, zaštitara i organizatora. Tim činom nitko nije doveden u opasnost", izjavio je Rakela.

Naglasio je i kako prostor kroz koji su se kretali nije javna prometnica.

"Prostor kojim smo se kretali motociklima sa skinutim kacigama nije prometna površina niti se kretanje u tom prostoru može smatrati prometom na cesti u smislu odredbi Zakona o sigurnosti prometa na cestama. Riječ je o jasno definiranoj i ograđenoj zoni mjesta javnog okupljanja s ulaznim vratima, zaštitarima i drugim osobljem uključenim u organizaciju i sigurnost", dodao je.

POGLEDAJTE VIDEO: Zagrebački sport dobio kontinuitet: Šafranić ponovno izabran za predsjednika SSGZ-a