Sia i suprug u borbi za skrbništvo: Optužuje ju se drogira, ona tvrdi da joj je sve podmetnuo

Svjetski poznata pjevačica Sia (49) i njezin suprug, onkolog Dan Bernard (44), prolaze kroz iznimno težak razvod. Nakon dvije godine braka započela je njihova borba za skrbništvo nad sinom Somersaultom "Summijem", a oboje su iznijeli ozbiljne optužbe jedno protiv drugoga, prenosi TMZ.

Bernard traži potpuno skrbništvo

Bernard je u dokumentima naveo da je Sia "nesposobna i nepouzdana majka" koja se, prema njegovim tvrdnjama, bori s ovisnošću. Istaknuo je kako je bio zabrinut jer je pjevačica navodno bila hospitalizirana zbog pozitivnog nalaza na barbiturate i benzodiazepine. Dan traži da se Siji nalože redovita testiranja na droge i da sina viđa samo uz nadzor.

Sia tvrdi da je trijezna i da Bernard laže

Pjevačica je negirala sve navode, poručivši da je trijezna više od šest mjeseci te da njezin bivši suprug koristi njezinu prošlost kako bi je diskreditirao. "Dan pokušava iskoristiti moje prijašnje borbe s ovisnošću kao oružje. To nije ništa drugo nego pokušaj manipulacije", izjavila je Sia.

Istraga i optužbe s obje strane

Sia je dodala da je istraga protiv Bernarda bila pokrenuta zbog sumnje na posjedovanje nedozvoljene dječje pornografije, no kasnije je slučaj zatvoren zbog nedostatka dokaza. Unatoč tome, pjevačica tvrdi da i dalje brine za sigurnost sina. Bernard, s druge strane, negira sve optužbe i tvrdi da mu je Sia “podmetnula dokaze”.

Javnost u šoku

Cijela situacija izazvala je veliku pažnju javnosti, budući da je Sia poznata po tome da privatni život čuva podalje od reflektora. Međutim, razvod i međusobne optužbe sada su postale tema o kojoj se naveliko govori.

