Sharon Osbourne i njezina kći Kelly pojavile su se na kanalu E! News u četvrtak gdje su igrale igru pod nazivom 'Promiješaj lonac', gdje su morale odabrati pitanja na koja će odgovoriti, piše Daily Mail.

Jedno od pitanja bilo je, 'navedi najbezobrazniju slavnu osobu koju si ikad upoznao', a Sharon je odmah ispalila: 'Tip koji je oženjen glumicom i radio je na seriji 'Lude sedamdesete', rekla je Sharon, dok je Kelly odgovorila, 'Oh, Ashton Kutcher? Stvarno?'

'Da. Oh, bezobrazan i nepristojan mali dječak,' rekla je Sharon o Kutcheru, što je iznenadilo voditelje koji su rekli da 'nisu spremni na to'.

Zaprepaštena Kelly priznala je: 'Nisam bila spremna na to' i opet upitala majku 'Stvarno?'

'Da', priznala je Sharon, iako nije ulazila u detalje o tome kako je komunicirala s njim.

I Sharon i Kelly priznale su da imaju istu slavnu ljubav - Jasona Momou, a obje su upitane hoće li se ikada ispričati nekome od ljudi s kojima su bile u raznim svađama.

Posvađale se i s drugim zvijezdama

Kelly je odmah rekla: 'Ne', no Sharon se činila skrušenijom, rekavši da je to Justin Bieber, a zapravo mu se već ispričala.

'Već sam mu se ispričala, a radi se o Justinu Bieberu, jer je nešto učinio. I kad sam radila još jedan talk show, rekla sam, "On je stvarno loš, i kako mu roditelji to mogu dopustiti?" i sve to. A ja kažem: "Tko sam ja da kažem da je on loš? On je dijete. Ostavi ga na miru." I osjećala sam se stvarno užasno nakon što sam to rekla, i osjećala sam takvu krivnju', priznala je Sharon.

Kelly je dodala da se sa svima s kojima se u prošlosti svađala ili sprijateljila ili barem 'sprijateljila'.

'Moja najveća svađa za koju mislim da je ljudima bilo stalo bila sam ja i Christina Aguilera kad sam imala 16 godina, a mediji su nas toliko godina buncali jedna protiv druge da smo oboje mislili da se ne volimo. ', rekla je Kelly.

A onda smo zapravo sjedile zajedno na modnoj reviji Christiana Diora i na kraju smo se jako svidjele jedna drugoj. Bilo je to lijepo iskustvo', rekla je Kelly.