Smrt veganske influencerice Zhanne Samsonove, koja je na društvenim mrežama bila poznata kao Zhanna D'Art, pokrenula je niz pitanja o ekstremnoj prehrani zvanoj frutarijanstvo, piše Daily mail.

Ta dijeta usredotočena je na sirovo voće, poput jabuka, banana i jagoda, iako se može nadopuniti povrćem i sjemenkama. Zhanne, koja je živjela u jugoistočnoj Aziji, umrla je 21. srpnja od "infekcije slične koleri" koju je pogoršala "iscrpljenost tijela veganskom prehranom", otkrila je njena majka.

Zhanne je, također, prakticirala "suhi post" za vrijeme kojeg bi danima odbijala jesti ili piti. Kada je jela, preživljavala je isključivo na sirovoj veganskoj prehrani koja se sastojala od "voća, klica sjemenki suncokreta, voćnih frapea i sokova", režima kojeg se držala posljednjih pet godina.

Frutarijanci su ljudi koji se hrane samo voćem. Dijete koje isključuju čitave skupine namirnica posljednjih su godina postale popularne, čemu su pripomogle slavne osobe koje su prešle na dijetu bez ugljikohidrata ili bez šećera. Ogroman broj videozapisa i objava na društvenim mrežama od ljudi koji veličaju vrline frutarijanstva preplavio je društvene mreže.

Steve Jobs je neko vrijeme bio frutarijanac

Pitanje je koliko voća treba pojesti da bi se dijeta smatrala frutarijanskom. Često citirano "pravilo" je da se između 55 do 75 posto prehrane treba pretežno sastojati od sirovog voća, a neki ljudi to nadopunjuju orašastim plodovima, sjemenkama i žitaricama.

Zagovornici trenda tvrde da pomaže kod probave i hidratacije, poboljšava kognitivne sposobnosti, a može vam čak dati više energije ili "detoksificirati" tijelo.

Poznato je da je Steve Jobs neko vrijeme bio frutarijanac i tvrdio je da je to potaknulo njegovu kreativnost. U pokušaju da ga prati u tome, pripremajući se za ulogu Jobsa u biografskom filmu, glumac Ashton Kutcher mjesec dana pokušavao je jesti samo voće. No, Kutcher je zbog toga završio u bolnici. Iako je voće bez sumnje hranjivo, ono ne daje tijelu sve što mu je potrebno.

Niskokalorična dijeta koja se sastoji uglavnom od sirovog voća u početku će dovesti do gubitka težine, ali konzumiranje manje kalorija nego što vam je potrebno dugoročno znači da tijelo razgrađuje vlastito mišićno tkivo kako bi ga koristilo kao "gorivo". Voću također nedostaje proteina i njihov će nedostatak utjecati na zacjeljivanje rana, živčane signale i probavu.

Anemija, umor, oslabljeni imunitet…

Prema Britanskoj zakladi za srce, odraslima je potrebno prosječno 0,75 grama proteina po kilogramu tjelesne težine, oko 45 grama za žene ili 55 grama za muškarce u prosjeku. Nedostatak značajnih kalorija i masnoće, a oboje nedostaje voću, također može uzrokovati da suha koža i kosa postanu lomljive i ispadaju, kažu iz Nacionalne udruga za poremećaje prehrane.

Neadekvatna prehrana također može smanjiti broj određenih vrsta krvnih stanica, a može izazvati i pankreatitis, potencijalno opasnu upalu gušterače, čiji simptomi uključuju bol, mučninu i povraćanje.

Iako se većina voća smatra zdravim, s mnogima bogatim vitaminom C i beta-karotenom, prehrana koja se oslanja isključivo na voće bit će manjkava željezom, kalcijem, vitaminima B i D, cinkom i omega-3 masnim kiselinama, upozoravaju stručnjaci.

Nedostatak ovih hranjivih tvari, posebice vitamina B, može dovesti do omekšavanja kostiju, medicinski poznatog kao osteomalacija, ili čak do anemije kada tijelo ne proizvodi dovoljno crvenih krvnih stanica. Ovlaštena registrirana dijetetičarka Lisa DeFazio rekla je: "Frutarijanci često imaju nizak udio vitamina B12, kalcija, vitamina D, joda i omega-3 masnih kiselina, što može dovesti do anemije, umora i slabog imunološkog sustava".