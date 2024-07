Glumica Shannen Doherty preminula je u 54. godini u subotu u svom rodnom gradu Memphisu. Zvijezda Beverly Hillsa borila se dugi niz godina s rakom dojke, no nažalost, izgubila je bitku.

Doherty je u siječnju u svom podcastu "Let‘s Be Clear" izrazila želju da njezini bližnji, nakon njezine smrti, prospu njezin pepeo.

"Želim da se moji ostatci pomiješaju s ostacima mojeg psa i želim da budu pomiješani s ostacima mojim ocem. Ne želim biti pokopana", rekla je tada. Njezin otac John Thomas Doherty preminuo je 2010. u 66. godini nakon duge i teške bolesti.

Shannen je izrazila želju da se njezin pepeo prospe u Malibuu u Kaliforniji, gdje je lijepe trenutke provodila s pokojnim ocem.

Imala je posebne želje

Glumica je tada otkrila da ne želi određene ljude na svom posljednjem ispraćaju.

"Ima jako puno ljudi koji bi se pojavili, a koje ja ne želim tamo. Ne želim da budu tamo jer njihovi razlozi da se pojave nisu nužno najbolji razlozi, kao, ne sviđam im se, za to imaju svoje razloge i super za njih, ali ja im se zapravo ne sviđam dovoljno da bi se pojavili na mojem sprovodu", govorila je Doherty.

Foto: Profimedia Glumici je rak dojke prvi put dijagnosticiran 2015. godine, nakon čega je bolest 2017. ušla u remisiju. Nažalost, 2019. godine rak se Shannen ponovno vratio.

Borila se

Samo dva tjedna ranije na svom je profilu podijelila isječak iz podcasta u kojem je govorila o tome kako prvi put, nakon intenzivnih tretmana liječenja, osjeća nadu i vjeruje u svoje izlječenje.

"Prvi put ne znam koliko dugo ću biti na kemoterapiji i hoće li to biti tri mjeseca ili šest mjeseci ili ćemo za tri mjeseca shvatiti da ne funkcionira i ponovo promijeniti liječenje", ispričala je.

"To nije nešto što mogu predvidjeti. Nije nešto što moji liječnici mogu predvidjeti i to je zastrašujuće. Iako je to velik poziv na buđenje, ima i pozitivnog. Pozitivno je da su se molekularne strukture stanica mog raka nedavno promijenile. To znači da postoji još protokola koje mogu isprobati", zaključila je glumica, svega dva tjedna prije smrti.

