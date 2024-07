Od prerano preminule Shannen Doherty, zvijezde hit serije 90-ih "Beverly Hills 90210" opraštaju se brojni obožavatelji i kolege, a njezina smrt potresla je i Jennie Garth, koja se od prijateljice sa seta oprostila emotivnom porukom i starom fotografijom.

Shannen i Jennie, koja je utjelovila Kelly, zajedno su snimale popularnu seriju od 1990-ih do 2000. godine.

"Još uvijek procesuiram svoju golemu tugu zbog gubitka svoje dugogodišnje prijateljice Shannen, žene koju sam često opisivala kao jednu od najjačih osoba koje sam ikada upoznala. Bila je hrabra, strastvena, odlučna, puna ljubavi i velikodušna. Nedostajat će mi i uvijek ću je duboko poštovati u srcu i sjećanju", napisala je na svom Instagram profilu Jennie, uz fotografiju sa seta koja je probudila uspomene brojnih obožavatelja televizijske uspješnice.

Podsjetimo, Shannen je preminula u 54. godini života, u subotu 13. srpnja nakon teške borbe s rakom. Samo dva tjedna ranije na svom je profilu podijelila isječak iz podcasta u kojem je govorila o tome kako prvi put, nakon intenzivnih tretmana liječenja, osjeća nadu i vjeruje u svoje izlječenje.

"Prvi put ne znam koliko dugo ću biti na kemoterapiji i hoće li to biti tri mjeseca ili šest mjeseci ili ćemo za tri mjeseca shvatiti da ne funkcionira i ponovo promijeniti liječenje", ispričala je.

"To nije nešto što mogu predvidjeti. Nije nešto što moji doktori mogu predvidjeti i to je zastrašujuće. Iako je to velik poziv na buđenje, ima i pozitivnog. Pozitivno je da su se molekularne strukture stanica mog raka nedavno promijenile. To znači da postoje još protokola koje mogu isprobati", zaključila je glumica, dva tjedna prije smrti.

